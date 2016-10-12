Роналду, Чех, Бэрри и «Лестер» – в новой версии Книги рекордов Гиннесса

Новая версия Книги рекордов Гиннесса порадовала футбольных болельщиков попаданием в нее сразу четырех представителей спорта номер один в мире, информирует Guinness World Records.

Форвард «Реала» Криштиану Роналду удостоился такой чести как самый популярный спортсмен в соцсети Twitter – армия его подписчиков в настоящее время насчитывает 47 миллионов человек. Голкипер «Арсенала» Петр Чех оставлял свои ворота на замке в 181-й игре АПЛ, в хавбек «Эвертона» Гарет Бэрри стал наиболее попадающим футболистом в стартовый состав своих команд в Премьер-лиге – англичанин выходил на поле с первых минут 580 раз в карьере.

Четвертый представитель – чемпион Англии 2016 года «Лестер» – отмечен как клуб, которому удался рекордный скачок по месту в таблице АПЛ. Сезон-2014/15 «лисы» завершили лишь 14-ми.