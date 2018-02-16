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    Среди угонщиков такси в Барселоне оказались Эванс и Бэрри

    Стали известны имена футболистов английского «Вест Бромвича», уличенных в угоне такси в Барселоне. Об инциденте «Бомбардир» писал ранее.

    Так, этими четырьмя игроками оказались Джонни Эванс, Гарет Бэрри, Джек Ливермор и вратарь Боаз Майхилл. Все они принесли публичные извинения за свой проступок.

    «Вест Бромвич» – последняя команда английской Премьер-лиги-2017/18. Подопечные Алана Пардью проиграли три последних матча с общим счетом 2:9.

    Источник: ФК «Вест Бромвич»

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    16.02.2018 22:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 февраля 2018, 10:57

      ну вот этого не ожидал, ладно бы еще фанаты Вест Бромвича такое сделали можно понять но футболисты которые не то что заплатить за такси могут но даже купить само такси вместе с водителем и сделать такое... зачем???

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 февраля 2018, 10:18

      Мальчишник в Барселоне! Тигра никто не тырил ?)

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 16 февраля 2018, 23:54

      посадки то где?

      0
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      Рейтинг: +53

      Benzema 9 16 февраля 2018, 23:32

      Хорошо что не Кокорин с Мамаевым)

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 февраля 2018, 23:11

      Кто вскрывал, кто был за рулём, кто на стрёме стоял?!))
      Публичных извинений маловато будет!))

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