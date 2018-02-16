Среди угонщиков такси в Барселоне оказались Эванс и Бэрри

Стали известны имена футболистов английского «Вест Бромвича», уличенных в угоне такси в Барселоне. Об инциденте «Бомбардир» писал ранее.

Так, этими четырьмя игроками оказались Джонни Эванс, Гарет Бэрри, Джек Ливермор и вратарь Боаз Майхилл. Все они принесли публичные извинения за свой проступок.

«Вест Бромвич» – последняя команда английской Премьер-лиги-2017/18. Подопечные Алана Пардью проиграли три последних матча с общим счетом 2:9.