Хиддинк: «Каждому хочется получить от Косты поцелуй или «укус»

Наставник «Челси» Гус Хиддинк рассказал о проблемах с дисциплиной, которые испытывает форвард синих Диего Коста.

«Понятное дело, дисквалификация Косты не добавила нам радости, скоро узнаем, увеличится ли она еще один матч. Он рвется в бой и тоже выражает недовольство этой ситуацией.

Каждому хочется получить от него поцелуй или «укус», и Бэрри в этом плане поступил весьма правильно, рассказав правду. Пожалуй, мы все еще ищем возможность оптимального использования Диего.

Уже много сказано о том, что ему нужно взять эмоции под контроль и направить их на забивание голов. Мы удовлетворены его игрой.

Однако нет никаких гарантий, что его не будут провоцировать. Тут вопрос темперамента и характера. Если он продолжит заниматься тем же, чем недавно, а не тем, что он творил в прошлом, нам останется только надеяться», – сказал Хиддинк.