Футбольная ассоциация Англии обвиняет Косту в неприличном поведении

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения в адрес нападающего «Челси» Диего Косты.

Испанцу приписывают неприличное поведении в поединке 1/4 Кубка Англии с «Эвертоном» (0:2). Также ФА требует от Косты пояснений по поводу жестов, адресованных им болельщикам ливерпульского клуба.

Напомним, что в поединке с «ирисками» форвард синих якобы пытался укусить хавбека хозяев Гарета Бэрри. Однако позже как Коста, так и сам Бэрри отметили, что ничего подобного не было.

Футболист должен дать ответ на обвинения до 17-го марта.