|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2020
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Престон (Престон)
|28.01.2020
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|01.01.2020
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Лидс (Лидс)
|29.12.2019
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|26.12.2019
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|21.12.2019
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|14.12.2019
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|11.12.2019
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|08.12.2019
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|5:1
|Суонси (Суонси)
|02.12.2019
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|27.11.2019
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|4:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|23.11.2019
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)