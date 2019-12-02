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    Гарет Бэрри - статистика

    Полузащитник
    Имя Гарет
    Фамилия Бэрри
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 февраля 1981 (42 года)
    Рост 183
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2020 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Престон (Престон)
    28.01.2020 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    01.01.2020 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Лидс (Лидс)
    29.12.2019 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    26.12.2019 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    21.12.2019 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    14.12.2019 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:3 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    11.12.2019 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    08.12.2019 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 5:1 Суонси (Суонси)
    02.12.2019 Был в запасе Престон (Престон) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    27.11.2019 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 4:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    23.11.2019 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
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