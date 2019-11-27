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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Бристоль Сити
Вест Бромвич - Бристоль Сити: обзор матча 27 ноября 2019
Вест Бромвич
27.11.2019, среда, 23:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
4 : 1
Завершен
Бристоль Сити
10'
К. Гиббс
39'
М. Перейра
82'
Х. Робсон-Кану
87'
Ч. Остин
80'
Ф. Дьедиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Бристоль Сити
ГОЛ! 4:1!
Ч. Остин
87'
ГОЛ! 3:1!
Х. Робсон-Кану
Пас отдал
М. Филлипс
82'
80'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Дьедиу
56'
Желтая карточка
К. Смит
52'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
ГОЛ! 2:0!
М. Перейра
39'
ГОЛ! 1:0!
К. Гиббс
Пас отдал
Г. Диангана
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
17
Никлас Элиассон
ЛП
10
Томми Роуи
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
3-1-3-1-1
26
Джонстон
3
Гиббс
5
Бартли
6
Аджайи
8
Ливермор
14
Сойерс
19
Диангана
25
Филлипс
10
Перейра
4
Робсон-Кану
3-4-1-2
25
Бентли
3
Райт
5
Уилльямс
17
Бэйкер
47
О'Доуда
8
Смит
8
Браунхилл
6
Надь
13
Перейра
45
Палмер
18
Вайманн
Остались в запасе
Вест Бромвич
Бристоль Сити
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
17
Никлас Элиассон
ЛП
85
Ники Мяенпяя
ВР
10
Томми Роуи
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
85
Ники Мяенпяя
ВР
10
Томми Роуи
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Вест Бромвич - Бристоль Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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