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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Шеффилд Уэнсдэй
Вест Бромвич - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 23 ноября 2019
Вест Бромвич
23.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
10'
Х. Робсон-Кану
88'
Ч. Остин (П)
58'
С. Флетчер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Шеффилд Уэнсдэй
90'
+2
Красная карточка
Л. Палмер
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ч. Остин
88'
Желтая карточка
М. Филлипс
63'
60'
Желтая карточка
К. Харрис
58'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Флетчер
42'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
23'
Желтая карточка
К. Ли
ГОЛ! 1:0!
Х. Робсон-Кану
Пас отдал
М. Перейра
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
11
Крис Брант
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
3-2-3-1-1
26
Джонстон
5
Бартли
22
Таунсенд
26
Хегази
6
Аджайи
2
Ферлонг
10
Кровинович
19
Диангана
25
Филлипс
10
Перейра
4
Робсон-Кану
3-1-3-2
27
Вествуд
2
Йорфа
3
Фокс
5
Хатчинсон
20
Ли
10
Беннэн
40
Харрис
2
Палмер
23
Мерфи
26
Флетчер
Остались в запасе
Вест Бромвич
Шеффилд Уэнсдэй
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
11
Крис Брант
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
28
Мозес Одубайо
ПЗ
25
Кэмерон Доусон
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
11
Крис Брант
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Остались в запасе
28
Мозес Одубайо
ПЗ
25
Кэмерон Доусон
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Вест Бромвич - Шеффилд Уэнсдэй
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
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