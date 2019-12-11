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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Вест Бромвич
Уиган Атлетик - Вест Бромвич: обзор матча 11 декабря 2019
Уиган Атлетик
11.12.2019, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
50'
С. Джонстон (АГ)
59'
Ч. Остин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Вест Бромвич
90'
+3
Желтая карточка
К. Бартли
Желтая карточка
Г. Мэсси
82'
73'
Желтая карточка
Р. Сойерс
64'
Желтая карточка
С. Аджайи
59'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Остин
Пас отдал
Д. Ливермор
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Джонстон
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
8
Ли Эванс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
Главный тренер
Пол Кук
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Филип Кровинович
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Уиган Атлетик
4
Льюис МакЛед
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
4-2-2
32
Джонс
3
Нейсмит
33
Робинсон
4
Кипр
14
Бирн
8
Эванс
8
Морси
24
Якобс
19
Мэсси
3-1-3-1
26
Джонстон
6
Аджайи
5
Бартли
22
Таунсенд
8
Ливермор
25
Филлипс
14
Сойерс
10
Кровинович
32
Остин
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Вест Бромвич
4
Льюис МакЛед
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
10
Матеус Перейра
АП
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
4
Льюис МакЛед
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Остались в запасе
10
Матеус Перейра
АП
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Уиган Атлетик - Вест Бромвич
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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