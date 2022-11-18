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    Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя

    «Уиган» не смог договориться с Яя Туре о его приходе на пост главного тренера, но убедил его брата Коло. Стороны близки к соглашению.

    Вероятно, о назначении Коло Туре объявят в ближайшее время.

    • «Уиган» идет в Чемпионшипе в зоне вылета.
    • Ранее команда играла в АПЛ.
    • Туре сейчас входит в тренерский штаб «Лестера». В качестве игрока ивуариец выступал за «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль».

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    Источник: Sky Sports

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