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  • Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя

Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя

18 ноября 2022, 23:04

«Уиган» не смог договориться с Яя Туре о его приходе на пост главного тренера, но убедил его брата Коло. Стороны близки к соглашению.

Вероятно, о назначении Коло Туре объявят в ближайшее время.

  • «Уиган» идет в Чемпионшипе в зоне вылета.
  • Ранее команда играла в АПЛ.
  • Туре сейчас входит в тренерский штаб «Лестера». В качестве игрока ивуариец выступал за «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль».

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