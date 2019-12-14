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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Вест Бромвич
Бирмингем Сити - Вест Бромвич: обзор матча 14 декабря 2019
Бирмингем Сити
14.12.2019, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 3
Завершен
Вест Бромвич
3'
Л. Юткевич
47'
Х. Дин
10'
Г. Диангана
73'
Ч. Остин
81'
Ч. Остин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Вест Бромвич
90'
+5
Желтая карточка
Ч. Остин
81'
ГОЛ! 2:3!
Ч. Остин
Пас отдал
Д. Ферлонг
73'
ГОЛ! 2:2!
Ч. Остин
Пас отдал
Д. Ливермор
Желтая карточка
И. Суньич
59'
57'
Желтая карточка
Д. Ливермор
Желтая карточка
Л. Юткевич
52'
ГОЛ! 2:1!
Х. Дин
47'
10'
ГОЛ! 1:1!
Г. Диангана
Пас отдал
М. Филлипс
ГОЛ! 1:0!
Л. Юткевич
Пас отдал
М. Колен
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
21
Фран Вильяльба
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
3-1-1-1-1
27
Трумен
2
Колен
6
Дин
24
Педерсен
26
Суньич
16
Дэвис
91
Бела
10
Юткевич
3-1-3-1-1
26
Джонстон
22
Таунсенд
6
Аджайи
5
Бартли
8
Ливермор
25
Филлипс
14
Сойерс
19
Диангана
10
Перейра
4
Робсон-Кану
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Вест Бромвич
1
Ли Камп
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
21
Фран Вильяльба
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
1
Ли Камп
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
21
Фран Вильяльба
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Бирмингем Сити - Вест Бромвич
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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