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«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027

24 августа 2026 10:38
Бирмингем Сити - Брентфорд
25 авг. 2026, вторник 22:00 | Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Перейти в онлайн матча
3.95
Победа «Бирмингема»
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Матч 2-го раунда Кубка английской лиги между «Бирмингемом» и «Брентфордом» пройдет 25 августа 2026 года в Бирмингеме на стадионе «Сент-Эндрюс». Хозяева выступают в Чемпионшипе, но подходят к игре в отличной форме – они не проигрывают в шести последних матчах и имеют впечатляющую очную статистику против «Брентфорда», не уступая ему в шести последних встречах. Гости, представляющие Премьер-лигу, выиграли три последних матча и обладают мощной атакой, забивая в среднем 3,40 гола за игру. Сможет ли «Бирмингем» подтвердить свою гегемонию в очных матчах и пройти дальше в кубке, или класс «Брентфорда» из высшего дивизиона окажется решающим?

Кто победит в матче

«Бирмингем» постарается использовать преимущество своего поля и отличную очную статистику, чтобы обыграть соперника из Премьер-лиги. Команда не проигрывает в шести последних матчах, а в очных встречах с «Брентфордом» не уступает в шести последних играх, одержав три победы и трижды сыграв вничью. В атаке хозяева стабильны: они забивают в четырнадцати из шестнадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,40 гола. Оборона «Бирмингема» действует надeжно: всего 1,00 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В стартовых турах Чемпионшипа «Бирмингем» сыграл вничью с «Бристоль Сити» (2:2) и с «Шеффилд Юнайтед» (0:0), а в Кубке лиги обыграл «Суонси» (1:0). Домашняя поддержка и уверенность в матчах с этим соперником дают хозяевам серьeзные шансы на успех.

«Брентфорд» подходит к игре с мощной атакой и статусом фаворита благодаря выступлениям в Премьер-лиге. Команда выиграла три последних матча, а в атаке демонстрирует впечатляющую результативность – в среднем 3,40 гола за последние пять игр, забивая в пяти последних матчах подряд. В стартовом туре Премьер-лиги «Брентфорд» разгромил «Тоттенхэм» (3:0), подтвердив свою готовность. Однако оборона гостей небезупречна: в среднем 1,00 пропущенного мяча за последние пять игр. В очных встречах с «Бирмингемом» статистика складывается не в их пользу – всего четыре победы в 25 матчах, и они не могут выиграть у этого соперника уже шесть игр подряд. Гости имеют класс и атакующий потенциал, но их неудачная история встреч против «Бирмингема» может стать психологическим барьером.

Итоговый вывод: несмотря на более высокий класс «Брентфорда» и его мощную атаку, «Бирмингем» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и играет на своeм поле. Хозяева редко проигрывают этому сопернику, а гости не могут обыграть «Бирмингем» уже шесть матчей. Учитывая эти факторы, «Бирмингем» как минимум не проиграет, а его победа выглядит вполне реальной.

Форма и история личных встреч

В 25 очных матчах «Бирмингем» одержал 15 побед, «Брентфорд» – 4, ещe 6 встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в шести последних встречах против «Брентфорда», одержав три победы и трижды сыграв вничью. Текущая форма «Бирмингема» – шесть матчей без поражений, тогда как «Брентфорд» имеет мощную атаку, но неудачную историю в этом противостоянии. Очная статистика полностью на стороне хозяев, что делает их серьeзным претендентом на победу, несмотря на разницу в дивизионах.

Личные встречи
Побед - 6 (38%)
Ничьих - 6 (38%)
Побед - 4 (25%)
15
Забитых мячей
22
0.94
В среднем за матч
1.38
2:0
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Бирмингем Сити
1 : 6
25.08.2026
Брентфорд
Самая крупная ничья
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
15.02.2020
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Бирмингем Сити
1 : 6
25.08.2026
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Брентфорд
0 : 0
06.04.2021
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
12.09.2020
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
15.02.2020
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Брентфорд
0 : 1
03.08.2019
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
29.12.2018
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Брентфорд
1 : 1
02.10.2018
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Брентфорд
5 : 0
20.02.2018
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
01.11.2017
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бирмингем Сити
1 : 3
02.01.2017
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Брентфорд
1 : 2
26.11.2016
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
02.01.2016
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Брентфорд
0 : 2
29.09.2015
Бирмингем Сити
Англия. Чемпион-Лига, 34 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
28.02.2015
Брентфорд
Англия. Чемпион-Лига, 4 тур
Брентфорд
1 : 1
23.08.2014
Бирмингем Сити
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Бирмингем Сити
1 : 1
26.10.2010
Брентфорд
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
4
Кристоф Кларер
(К) ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
14
Джон Солис
ЦП
8
Пэк Сын Хо
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
7
Карлос Висенте
ПВ
32
Луис Васкес
ЦФ
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
22
Натан Коллинс
(К) ЦЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
6
Егор Ярмолюк
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Бирмингем Сити
1
James Beadle
ВР
5
Фил Нойман
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
24
Томоки Ивата
ОП
16
Патрик Робертс
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
9
Аугуст Приске
ЦФ
Брентфорд
1
Куивин Келлехер
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
18
Мамаду Сангаре
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
4-2-3-1
21
Оллсоп
25
Лунд
23
Фрай
4
Кларер
26
Осайи-Самуэль
14
Солис
8
Сын Хо
10
Грей
19
Фуджимото
7
Висенте
32
Васкес
4-1-3-2
12
Валдимарссон
2
Хики
22
Коллинс
44
Шустер
3
Генри
27
Янельт
11
Уаттара
6
Ярмолюк
24
Дамсгор
19
Энтони
13
Уилсон
19
Фуджимото
28
Стэнсфилд
28
Стэнсфилд
19
Фуджимото
8
Сын Хо
24
Ивата
24
Ивата
8
Сын Хо
10
Грей
5
Нойман
5
Нойман
10
Грей
32
Васкес
9
Приске
9
Приске
32
Васкес
25
Лунд
20
Кокрейн
20
Кокрейн
25
Лунд
6
Ярмолюк
18
Сангаре
18
Сангаре
6
Ярмолюк
11
Уаттара
7
Шаде
7
Шаде
11
Уаттара
13
Уилсон
9
Тиаго
9
Тиаго
13
Уилсон
27
Янельт
33
Кайоде
33
Кайоде
27
Янельт
3
Генри
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
3
Генри
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Брентфорд
33
Марвин Дукщ
ЦФ
16
Патрик Робертс
ЦП
2
Итан Лейрд
ПЗ
1
James Beadle
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
33
Марвин Дукщ
ЦФ
16
Патрик Робертс
ЦП
2
Итан Лейрд
ПЗ
1
James Beadle
ВР
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Кит Эндрюс

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Бирмингема» в основное время. Шестиматчевая беспроигрышная серия в очных встречах, домашняя поддержка и стабильная атака хозяев, а также неудачная история «Брентфорда» против этого соперника делают «Бирмингем» фаворитом. Гости могут забить, но их оборона уязвима, а психологическое давление может сказаться. Рекомендуемая ставка – победа «Бирмингема» с коэффициентом 3,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го раунда Кубка лиги между «Бирмингемом» и «Брентфордом» состоится 25 августа 2026 года в Бирмингеме на стадионе «Сент-Эндрюс» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Бирмингем» – «Брентфорд»: смотреть онлайн.

3.95
Победа «Бирмингема»
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Автор: Гроховский Сергей
Англия. Кубок лиги Брентфорд Бирмингем Сити
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