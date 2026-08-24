Матч 2-го раунда Кубка английской лиги между «Бирмингемом» и «Брентфордом» пройдет 25 августа 2026 года в Бирмингеме на стадионе «Сент-Эндрюс». Хозяева выступают в Чемпионшипе, но подходят к игре в отличной форме – они не проигрывают в шести последних матчах и имеют впечатляющую очную статистику против «Брентфорда», не уступая ему в шести последних встречах. Гости, представляющие Премьер-лигу, выиграли три последних матча и обладают мощной атакой, забивая в среднем 3,40 гола за игру. Сможет ли «Бирмингем» подтвердить свою гегемонию в очных матчах и пройти дальше в кубке, или класс «Брентфорда» из высшего дивизиона окажется решающим?

Кто победит в матче

«Бирмингем» постарается использовать преимущество своего поля и отличную очную статистику, чтобы обыграть соперника из Премьер-лиги. Команда не проигрывает в шести последних матчах, а в очных встречах с «Брентфордом» не уступает в шести последних играх, одержав три победы и трижды сыграв вничью. В атаке хозяева стабильны: они забивают в четырнадцати из шестнадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,40 гола. Оборона «Бирмингема» действует надeжно: всего 1,00 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В стартовых турах Чемпионшипа «Бирмингем» сыграл вничью с «Бристоль Сити» (2:2) и с «Шеффилд Юнайтед» (0:0), а в Кубке лиги обыграл «Суонси» (1:0). Домашняя поддержка и уверенность в матчах с этим соперником дают хозяевам серьeзные шансы на успех.

«Брентфорд» подходит к игре с мощной атакой и статусом фаворита благодаря выступлениям в Премьер-лиге. Команда выиграла три последних матча, а в атаке демонстрирует впечатляющую результативность – в среднем 3,40 гола за последние пять игр, забивая в пяти последних матчах подряд. В стартовом туре Премьер-лиги «Брентфорд» разгромил «Тоттенхэм» (3:0), подтвердив свою готовность. Однако оборона гостей небезупречна: в среднем 1,00 пропущенного мяча за последние пять игр. В очных встречах с «Бирмингемом» статистика складывается не в их пользу – всего четыре победы в 25 матчах, и они не могут выиграть у этого соперника уже шесть игр подряд. Гости имеют класс и атакующий потенциал, но их неудачная история встреч против «Бирмингема» может стать психологическим барьером.

Итоговый вывод: несмотря на более высокий класс «Брентфорда» и его мощную атаку, «Бирмингем» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и играет на своeм поле. Хозяева редко проигрывают этому сопернику, а гости не могут обыграть «Бирмингем» уже шесть матчей. Учитывая эти факторы, «Бирмингем» как минимум не проиграет, а его победа выглядит вполне реальной.

Форма и история личных встреч

В 25 очных матчах «Бирмингем» одержал 15 побед, «Брентфорд» – 4, ещe 6 встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в шести последних встречах против «Брентфорда», одержав три победы и трижды сыграв вничью. Текущая форма «Бирмингема» – шесть матчей без поражений, тогда как «Брентфорд» имеет мощную атаку, но неудачную историю в этом противостоянии. Очная статистика полностью на стороне хозяев, что делает их серьeзным претендентом на победу, несмотря на разницу в дивизионах.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Бирмингема» в основное время. Шестиматчевая беспроигрышная серия в очных встречах, домашняя поддержка и стабильная атака хозяев, а также неудачная история «Брентфорда» против этого соперника делают «Бирмингем» фаворитом. Гости могут забить, но их оборона уязвима, а психологическое давление может сказаться. Рекомендуемая ставка – победа «Бирмингема» с коэффициентом 3,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го раунда Кубка лиги между «Бирмингемом» и «Брентфордом» состоится 25 августа 2026 года в Бирмингеме на стадионе «Сент-Эндрюс» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.