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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Бирмингем Сити
Брентфорд - Бирмингем Сити: обзор матча 20 февраля 2018
Брентфорд
20.02.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
5 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
31'
О. Уоткинс
41'
Ф. Джозефзун
51'
Н. Мопе
54'
М. Робертс (АГ)
81'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Бирмингем Сити
87'
Желтая карточка
Д. Лоу
ГОЛ! 5:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
Ф. Джозефзун
81'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
М. Робертс
54'
ГОЛ! 3:0!
Н. Мопе
Пас отдал
Х. Дальсгаард
51'
45'
+2
Желтая карточка
К. Гарднер
ГОЛ! 2:0!
Ф. Джозефзун
Пас отдал
Н. Мопе
41'
ГОЛ! 1:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
Р. Вудс
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Бирмингем Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Джейсон Лоу
ОП
17
Шейх Ндойе
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
3-3-1-3
25
Бентли
15
Иган
6
Бьелланд
3
Дальсгаард
15
Мокоджо
16
МакИкран
14
Сойерс
8
Джозефзун
5
Барбе
11
Уоткинс
11
Мопе
3-1-3-1-1
13
Стокдейл
2
Колен
6
Дин
4
Робертс
16
Лоу
17
Ндойе
8
Гарднер
19
Магома
13
Бога
20
Галлахер
Остались в запасе
Брентфорд
Бирмингем Сити
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
24
Хота
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
Остались в запасе
24
Хота
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Брентфорд - Бирмингем Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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