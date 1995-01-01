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    Жак Магома

    #19 | Полузащитник
    Имя Жак
    Фамилия Магома
    Состав Без клуба
    Родной город Лубумбаши
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 октября 1987 (35 лет)
    Рост 178
    Вес 72
    Стоимость:
    € 475
    тыс
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