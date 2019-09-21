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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Престон
Бирмингем Сити - Престон: обзор матча 21 сентября 2019
Бирмингем Сити
21.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
0 : 1
Завершен
Престон
23'
Ш. Магуайр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Престон
23'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Магуайр
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Престон
1
Деклан Радд
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Бирмингем Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
Престон
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
4-1-1-1
1
Камп
24
Педерсен
2
Колен
6
Дин
4
Робертс
26
Суньич
16
Дэвис
10
Юткевич
4-5-1
1
Радд
14
Фишер
6
Дэвис
5
Бауэр
16
Хьюз
14
Джонсон
10
Хэрроп
4
Пирсон
29
Баркуйзен
12
Галлахер
24
Магуайр
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Престон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
Остались в запасе
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Бирмингем Сити - Престон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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