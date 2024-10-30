30.10.2024, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
0 : 3
Завершен
Составы команд
Престон
Престон
4-3-2-1
28
Вудман
6
Уотмоу
6
Линдсэй
16
Хьюз
20
Кесслер-Хейден
14
Холмс
23
Тордарсон
4
Ледсон
20
Гринвуд
11
Боулер
19
4-3-2-1
1
Сетфорд
12
Тимбер
2
Салиба
4
Кивиор
47
Зинченко
18
Нванери
21
Жоржиньо
23
Мерино
19
Стерлинг
7
Мартинелли
9
Жезус
6
Линдсэй
14
Стори
14
Стори
6
Линдсэй
20
Кесслер-Хейден
44
Поттс
44
Поттс
20
Кесслер-Хейден
16
Хьюз
3
3
16
Хьюз
11
Боулер
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Боулер
20
Гринвуд
17
Риис
17
Риис
20
Гринвуд
18
Нванери
6
Хевен
6
Хевен
18
Нванери
47
Зинченко
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
47
Зинченко
12
Тимбер
18
Парти
18
Парти
12
Тимбер
7
Мартинелли
7
Сака
7
Сака
7
Мартинелли
23
Мерино
29
Хаверц
29
Хаверц
23
Мерино
Остались в запасе
Престон
Арсенал
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
1
Давид Райя
ВР
48
Джош Николс
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
19
Леандро Троссард
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
48
Джош Николс
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
19
Леандро Троссард
ЛВ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Престон - Арсенал
4
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
4
Офсайды
2
2
Количество передач
243
715
Сейвы
6
2
Точность передач %
76
92
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Престон» против «Арсенала», 1/8 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября 2024 в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Престон» – «Арсенал»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»