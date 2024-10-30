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  • «Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024

«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024

30 октября 2024, 21:35
Престон
30.10.2024, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
0 : 3
Завершен
Арсенал
24' Г. Жезус 33' И. Нванери 57' К. Хаверц
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
4
Райан Ледсон
(К) ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
11
Джош Боулер
ПВ
19
J. Okkels
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Арсенал
1
Томми Сетфорд
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
(К) ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
3
Kian Best
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
17
Эмиль Риис
ЦФ
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
48
Джош Николс
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
4-3-2-1
28
Вудман
6
Уотмоу
6
Линдсэй
16
Хьюз
20
Кесслер-Хейден
14
Холмс
23
Тордарсон
4
Ледсон
20
Гринвуд
11
Боулер
19
4-3-2-1
1
Сетфорд
12
Тимбер
2
Салиба
4
Кивиор
47
Зинченко
18
Нванери
21
Жоржиньо
23
Мерино
19
Стерлинг
7
Мартинелли
9
Жезус
6
Линдсэй
14
Стори
14
Стори
6
Линдсэй
20
Кесслер-Хейден
44
Поттс
44
Поттс
20
Кесслер-Хейден
16
Хьюз
3
3
16
Хьюз
11
Боулер
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Боулер
20
Гринвуд
17
Риис
17
Риис
20
Гринвуд
18
Нванери
6
Хевен
6
Хевен
18
Нванери
47
Зинченко
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
47
Зинченко
12
Тимбер
18
Парти
18
Парти
12
Тимбер
7
Мартинелли
7
Сака
7
Сака
7
Мартинелли
23
Мерино
29
Хаверц
29
Хаверц
23
Мерино
Остались в запасе
Престон
Арсенал
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
1
Давид Райя
ВР
48
Джош Николс
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
19
Леандро Троссард
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
48
Джош Николс
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
19
Леандро Троссард
ЛВ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Престон - Арсенал
4
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
4
Офсайды
2
2
Количество передач
243
715
Сейвы
6
2
Точность передач %
76
92
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Престон» против «Арсенала», 1/8 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября 2024 в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Престон» – «Арсенал»

«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Арсенал Престон
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