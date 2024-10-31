Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты

Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты

31 октября 2024, 01:12

В среду состоялись шесть матчей 1/8 финала Кубка английской лиги.

Дальше прошли «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл».

Вылетели среди прочих «Челси», «Астон Вилла» и «Манчестер Сити».

Англия. Кубок лиги. 1/8 финала

Брайтон – Ливерпуль – 2:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Гакпо, 46; 0:2 – Гакпо, 63; 1:2 – Адингра, 81; 1:3 – Диас, 85; 2:3 – Лэмпти, 90.

Астон Вилла – Кристал Пэлас – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Эзе, 8; 1:1 – Дуран, 23; 1:2 – Камада, 64.

Престон – Арсенал – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Жезус, 24; 0:2 – Нванери, 33; 0:3 – Хаверц, 57.

Манчестер Юнайтед – Лестер – 5:2 (4:2)

Голы: 1:0 – Каземиро, 15; 2:0 – Гарначо, 28; 2:1 – Эль-Ханнус, 33; 3:1 – Фернандеш, 36; 4:1 – Каземиро, 39; 4:2 – Коди, 45+3; 5:2 – Фернандеш, 59.

Ньюкасл – Челси – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Исак, 23; 2:0 – Дисаси (в свои ворота), 26.

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Вернер, 5; 2:0 – Сарр, 25; 2:1 – Нуньес, 45+4.

Календарь Кубка лиги

Результаты Кубка лиги

Еще по теме:
Кубок английской лиги. «Ньюкасл» обыграл «Ливерпуль» (2:1) и выиграл трофей 2
Тренер «Ливерпуля» прокомментировал разгром «Тоттенхэма»
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» (4:0) после поражения в 1-м матче и вышел в финал
Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Манчестер Сити Тоттенхэм Ньюкасл Челси Манчестер Юнайтед Лестер Престон Арсенал Астон Вилла Кристал Пэлас Брайтон Ливерпуль
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
1
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
1
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
8
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
Кубок лиги. «Челси» одержал волевую разгромную победу в матче с 9 голами
10 сентября
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
Второй тренер в истории футбола завоевал 40 трофеев
23 марта
2
Гвардиола прокомментировал завоевание Кубка лиги с «Манчестер Сити»
23 марта
Артета отреагировал на поражение «Арсенала» в финале Кубка лиги
23 марта
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл в финале «Арсенал» и выиграл трофей
22 марта
9
Гвардиола назвал сильнейшую команду Европы прямо сейчас
5 февраля
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» во второй раз обыграл «Ньюкасл» и вышел в финал
5 февраля
Кубок лиги. «Арсенал» выбил «Челси» и стал первым финалистом
4 февраля
1
Кубок лиги. «Арсенал» победил «Челси» в гостевом полуфинале – 3:2!
15 января
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в первом полуфинале
14 января
Кубок лиги. «Арсенал» вышел в полуфинал, победив в серии пенальти «Кристал Пэлас»
2025.12.24 01:20
Кубок лиги. «Манчестер Сити» стал вторым полуфиналистом, победив «Брентфорд»
2025.12.18 00:23
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
Слот объяснил 6 поражений «Ливерпуля» в последних 7 матчах
2025.10.30 08:15
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
Стало известно, как «Ливерпуль» накажет 95-миллионного Экитике за нелепое удаление
2025.09.25 16:16
ФотоИтоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
18-летний игрок получил тяжелую травму в 1-м матче за «Ливерпуль»
2025.09.24 17:24
Слот раскритиковал игрока «Ливерпуля» за удаление: «Бессмыслица и глупость»
2025.09.24 11:51
Экитике получил нелепое удаление за снятую футболку – «Ливерпуль» заплатил за него 95 миллионов
2025.09.24 01:15
Кубок лиги. «Ливерпуль» и «Челси» прошли в 1/8 финала
2025.09.23 23:54
Самый дорогой футболист в истории АПЛ забил дебютный гол за «Ливерпуль»
2025.09.23 23:07
Аморим прокомментировал сенсационное поражение «МЮ» от клуба из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 12:53
1
⚡️ Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Гримсби Таун» из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 00:16
12
Кубок английской лиги. «Ньюкасл» обыграл «Ливерпуль» (2:1) и выиграл трофей
2025.03.16 21:30
2
В «Ливерпуле» прояснили сроки восстановления Трента
2025.03.14 18:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+