Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты

В среду состоялись шесть матчей 1/8 финала Кубка английской лиги.
Дальше прошли «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл».
Вылетели среди прочих «Челси», «Астон Вилла» и «Манчестер Сити».
Англия. Кубок лиги. 1/8 финала
Брайтон – Ливерпуль – 2:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Гакпо, 46; 0:2 – Гакпо, 63; 1:2 – Адингра, 81; 1:3 – Диас, 85; 2:3 – Лэмпти, 90.
Астон Вилла – Кристал Пэлас – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Эзе, 8; 1:1 – Дуран, 23; 1:2 – Камада, 64.
Голы: 0:1 – Жезус, 24; 0:2 – Нванери, 33; 0:3 – Хаверц, 57.
Манчестер Юнайтед – Лестер – 5:2 (4:2)
Голы: 1:0 – Каземиро, 15; 2:0 – Гарначо, 28; 2:1 – Эль-Ханнус, 33; 3:1 – Фернандеш, 36; 4:1 – Каземиро, 39; 4:2 – Коди, 45+3; 5:2 – Фернандеш, 59.
Голы: 1:0 – Исак, 23; 2:0 – Дисаси (в свои ворота), 26.
Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Вернер, 5; 2:0 – Сарр, 25; 2:1 – Нуньес, 45+4.