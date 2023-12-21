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    Англия. Кубок лиги - результаты

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    Тур/Стадия:
    Англия. Кубок лиги (2023/2024), 1/2 финала, ответный матч
    24 января, среда 23:00 Фулхэм 1:1 Ливерпуль
    23 января, вторник 23:00 Челси 6:1 Мидлсбро
    Англия. Кубок лиги (2023/2024), 1/2 финала, первый матч
    10 января, среда 23:00 Ливерпуль 2:1 Фулхэм
    9 января, вторник 23:00 Мидлсбро 1:0 Челси
    Англия. Кубок лиги (2023/2024), 1/4 финала
    20 декабря, среда 23:00 Ливерпуль 5:1 Вест Хэм
    19 декабря, вторник 23:00 Челси 1:1
    (4:2)п         		Ньюкасл
    19 декабря, вторник 22:45 Порт Вейл 0:3 Мидлсбро
    19 декабря, вторник 22:45 Эвертон 1:1
    (6:7)п         		Фулхэм
    Англия. Кубок лиги (2023/2024), 1/8 финала
    1 ноября, среда 23:15 Манчестер Юнайтед 0:3 Ньюкасл
    1 ноября, среда 22:45 Эвертон 3:0 Бернли
    1 ноября, среда 22:45 Ипсвич Таун 1:3 Фулхэм
    1 ноября, среда 22:45 Борнмут 1:2 Ливерпуль
    1 ноября, среда 22:45 Челси 2:0 Блэкберн
    1 ноября, среда 22:30 Вест Хэм 3:1 Арсенал
    31 октября, вторник 22:45 Мэнсфилд Таун 0:1 Порт Вейл
    31 октября, вторник 22:45 Эксетер Сити 2:3 Мидлсбро
    Англия. Кубок лиги (2023/2024), 1/16 финала
    27 сентября, среда 22:00 Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити
    27 сентября, среда 21:45 Астон Вилла 1:2 Эвертон
    27 сентября, среда 21:45 Борнмут 2:0 Сток Сити
    27 сентября, среда 21:45 Линкольн 0:1 Вест Хэм
    27 сентября, среда 21:45 Брентфорд 0:1 Арсенал
    27 сентября, среда 21:45 Челси 1:0 Брайтон
    27 сентября, среда 21:45 Фулхэм 2:1 Норвич Сити
    27 сентября, среда 21:45 Блэкберн 5:2 Кардифф
    27 сентября, среда 21:45 Ливерпуль 3:1 Лестер
    26 сентября, вторник 22:00 Манчестер Юнайтед 3:0 Кристал Пэлас
    26 сентября, вторник 21:45 Ипсвич Таун 3:2 Вулверхэмптон
    26 сентября, вторник 21:45 Эксетер Сити 1:0 Лутон Таун
    26 сентября, вторник 21:45 Порт Вейл 2:1 Саттон Юнайтед
    26 сентября, вторник 21:45 Брэдфорд Сити 0:2 Мидлсбро
    26 сентября, вторник 21:45 Солфорд Сити 0:4 Бернли
    26 сентября, вторник 21:45 Мэнсфилд Таун 2:2
    (3:1)п         		Питерборо Юнайтед
    Англия. Кубок лиги (2023/2024), 1/32 финала
    30 августа, среда 22:00 Донкастер Роверс 1:2 Эвертон
    30 августа, среда 21:45 Хэрроджейт 0:8 Блэкберн
    30 августа, среда 21:45 Ноттингем Форест 0:1 Бернли
    30 августа, среда 21:45 Шеффилд Юнайтед 0:0
    (2:3)п         		Линкольн
    30 августа, среда 21:45 Челси 2:1 Уимблдон
    29 августа, вторник 22:00 Солфорд Сити 2:1
    (9:8)п         		Лидс
    29 августа, вторник 22:00 Рединг 2:3
    (1:3)п         		Ипсвич Таун
    29 августа, вторник 21:45 Транмер 0:2 Лестер
    29 августа, вторник 21:45 Сток Сити 6:1 Ротерхэм
    29 августа, вторник 21:45 Рексхэм 1:2
    (3:4)п         		Брэдфорд Сити
    29 августа, вторник 21:45 Болтон 1:3 Мидлсбро
    29 августа, вторник 21:45 Порт Вейл 1:0
    (2:0)п         		Крю Александра
    29 августа, вторник 21:45 Шеффилд Уэнсдэй 1:2
    (4:5)п         		Мэнсфилд Таун
    29 августа, вторник 21:45 Вулверхэмптон 5:0 Блэкпул
    29 августа, вторник 21:45 Плимут Аргайл 2:4 Кристал Пэлас
    29 августа, вторник 21:45 Портсмут 1:2
    (4:5)п         		Питерборо Юнайтед
    29 августа, вторник 21:45 Лутон Таун 3:2 Гиллинхэм
    29 августа, вторник 21:45 Фулхэм 2:1
    (5:3)п         		Тоттенхэм
    29 августа, вторник 21:45 Эксетер Сити 2:1
    (5:3)п         		Стивенидж
    29 августа, вторник 21:45 Уикомб Уондерерс 0:1 Саттон Юнайтед
    29 августа, вторник 21:45 Бирмингем Сити 1:3 Кардифф
    29 августа, вторник 21:45 Ньюпорт Каунти 1:2
    (0:3)п         		Брентфорд
    29 августа, вторник 21:45 Бристоль Сити 0:1 Норвич Сити
    29 августа, вторник 21:30 Суонси 2:3 Борнмут
    Англия. Кубок лиги (2023/2024), 1/64 финала
    16 августа, среда 21:45 Куинз Парк Рейнджерс 0:1 Норвич Сити
    9 августа, среда 22:00 Бертон Альбион 0:2 Лестер
    9 августа, среда 21:45 Ипсвич Таун 2:0 Бристоль Роверс
    9 августа, среда 21:45 Уимблдон 2:1 Ковентри
    9 августа, среда 21:45 Бристоль Сити 5:1 Оксфорд
    9 августа, среда 21:45 Кардифф 3:2
    (3:0)п         		Колчестер Юнайтед
    9 августа, среда 21:45 Лидс 2:1 Шрусбери Таун
    8 августа, вторник 22:00 Рексхэм 1:0
    (4:2)п         		Уиган Атлетик
    8 августа, вторник 21:45 Плимут Аргайл 2:0 Лейтон Ориент
    8 августа, вторник 21:45 Форест Грин 1:3 Портсмут
    8 августа, вторник 21:45 Эксетер Сити 2:1 Кроули Таун
    8 августа, вторник 21:45 Стивенидж 2:1
    (4:3)п         		Уотфорд
    8 августа, вторник 21:45 Челтенхэм 0:2 Бирмингем Сити
    8 августа, вторник 21:45 Саттон Юнайтед 2:2
    (6:5)п         		Кембридж Юнайтед
    8 августа, вторник 21:45 Милтон Кинс Донс 0:2 Уикомб Уондерерс
    8 августа, вторник 21:45 Миллуолл 0:4 Рединг
    8 августа, вторник 21:45 Гиллинхэм 3:1 Саутгемптон
    8 августа, вторник 21:45 Болтон 1:0 Бэрроу
    8 августа, вторник 21:45 Халл Сити 1:2 Донкастер Роверс
    8 августа, вторник 21:45 Сток Сити 2:1 Вест Бромвич
    8 августа, вторник 21:45 Шеффилд Уэнсдэй 1:1
    (4:1)п         		Стокпорт Каунти
    8 августа, вторник 21:45 Престон 2:3
    (2:4)п         		Солфорд Сити
    8 августа, вторник 21:45 Ротерхэм 2:1
    (4:2)п         		Моркамб
    8 августа, вторник 21:45 Хэрроджейт 1:0 Карлайл Юнайтед
    8 августа, вторник 21:45 Аккрингтон Стэнли 1:2
    (1:4)п         		Брэдфорд Сити
    8 августа, вторник 21:45 Дерби Каунти 0:2 Блэкпул
    8 августа, вторник 21:45 Порт Вейл 3:2 Флитвуд
    8 августа, вторник 21:45 Барнсли 2:3
    (6:7)п         		Транмер
    8 августа, вторник 21:45 Блэкберн 4:3 Уолсолл
    8 августа, вторник 21:45 Сандерленд 1:2
    (3:5)п         		Крю Александра
    8 августа, вторник 21:45 Ноттс Каунти 0:2 Линкольн
    8 августа, вторник 21:30 Суонси 3:0 Нортгемптон Таун
    8 августа, вторник 21:30 Ньюпорт Каунти 3:1 Чарльтон
    8 августа, вторник 21:30 Питерборо Юнайтед 1:1
    (4:1)п         		Суиндон Таун
    8 августа, вторник 21:30 Мэнсфилд Таун 2:0 Гримсби Таун
    8 августа, вторник 21:00 Хаддерсфилд Таун 2:3 Мидлсбро
    ...Нет завершенных матчей
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