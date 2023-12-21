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Англия. Кубок лиги (2023/2024), 1/2 финала, ответный матч
Англия. Кубок лиги (2023/2024), 1/2 финала, первый матч
Англия. Кубок лиги (2023/2024), 1/4 финала
Англия. Кубок лиги (2023/2024), 1/8 финала
|1 ноября, среда
|23:15
|Манчестер Юнайтед
|0:3
|Ньюкасл
|1 ноября, среда
|22:45
|Эвертон
|3:0
|Бернли
|1 ноября, среда
|22:45
|Ипсвич Таун
|1:3
|Фулхэм
|1 ноября, среда
|22:45
|Борнмут
|1:2
|Ливерпуль
|1 ноября, среда
|22:45
|Челси
|2:0
|Блэкберн
|1 ноября, среда
|22:30
|Вест Хэм
|3:1
|Арсенал
|31 октября, вторник
|22:45
|Мэнсфилд Таун
|0:1
|Порт Вейл
|31 октября, вторник
|22:45
|Эксетер Сити
|2:3
|Мидлсбро
Англия. Кубок лиги (2023/2024), 1/16 финала
|27 сентября, среда
|22:00
|Ньюкасл
|1:0
|Манчестер Сити
|27 сентября, среда
|21:45
|Астон Вилла
|1:2
|Эвертон
|27 сентября, среда
|21:45
|Борнмут
|2:0
|Сток Сити
|27 сентября, среда
|21:45
|Линкольн
|0:1
|Вест Хэм
|27 сентября, среда
|21:45
|Брентфорд
|0:1
|Арсенал
|27 сентября, среда
|21:45
|Челси
|1:0
|Брайтон
|27 сентября, среда
|21:45
|Фулхэм
|2:1
|Норвич Сити
|27 сентября, среда
|21:45
|Блэкберн
|5:2
|Кардифф
|27 сентября, среда
|21:45
|Ливерпуль
|3:1
|Лестер
|26 сентября, вторник
|22:00
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Кристал Пэлас
|26 сентября, вторник
|21:45
|Ипсвич Таун
|3:2
|Вулверхэмптон
|26 сентября, вторник
|21:45
|Эксетер Сити
|1:0
|Лутон Таун
|26 сентября, вторник
|21:45
|Порт Вейл
|2:1
|Саттон Юнайтед
|26 сентября, вторник
|21:45
|Брэдфорд Сити
|0:2
|Мидлсбро
|26 сентября, вторник
|21:45
|Солфорд Сити
|0:4
|Бернли
|26 сентября, вторник
|21:45
|Мэнсфилд Таун
|2:2
(3:1)п
|Питерборо Юнайтед
Англия. Кубок лиги (2023/2024), 1/32 финала
|30 августа, среда
|22:00
|Донкастер Роверс
|1:2
|Эвертон
|30 августа, среда
|21:45
|Хэрроджейт
|0:8
|Блэкберн
|30 августа, среда
|21:45
|Ноттингем Форест
|0:1
|Бернли
|30 августа, среда
|21:45
|Шеффилд Юнайтед
|0:0
(2:3)п
|Линкольн
|30 августа, среда
|21:45
|Челси
|2:1
|Уимблдон
|29 августа, вторник
|22:00
|Солфорд Сити
|2:1
(9:8)п
|Лидс
|29 августа, вторник
|22:00
|Рединг
|2:3
(1:3)п
|Ипсвич Таун
|29 августа, вторник
|21:45
|Транмер
|0:2
|Лестер
|29 августа, вторник
|21:45
|Сток Сити
|6:1
|Ротерхэм
|29 августа, вторник
|21:45
|Рексхэм
|1:2
(3:4)п
|Брэдфорд Сити
|29 августа, вторник
|21:45
|Болтон
|1:3
|Мидлсбро
|29 августа, вторник
|21:45
|Порт Вейл
|1:0
(2:0)п
|Крю Александра
|29 августа, вторник
|21:45
|Шеффилд Уэнсдэй
|1:2
(4:5)п
|Мэнсфилд Таун
|29 августа, вторник
|21:45
|Вулверхэмптон
|5:0
|Блэкпул
|29 августа, вторник
|21:45
|Плимут Аргайл
|2:4
|Кристал Пэлас
|29 августа, вторник
|21:45
|Портсмут
|1:2
(4:5)п
|Питерборо Юнайтед
|29 августа, вторник
|21:45
|Лутон Таун
|3:2
|Гиллинхэм
|29 августа, вторник
|21:45
|Фулхэм
|2:1
(5:3)п
|Тоттенхэм
|29 августа, вторник
|21:45
|Эксетер Сити
|2:1
(5:3)п
|Стивенидж
|29 августа, вторник
|21:45
|Уикомб Уондерерс
|0:1
|Саттон Юнайтед
|29 августа, вторник
|21:45
|Бирмингем Сити
|1:3
|Кардифф
|29 августа, вторник
|21:45
|Ньюпорт Каунти
|1:2
(0:3)п
|Брентфорд
|29 августа, вторник
|21:45
|Бристоль Сити
|0:1
|Норвич Сити
|29 августа, вторник
|21:30
|Суонси
|2:3
|Борнмут
Англия. Кубок лиги (2023/2024), 1/64 финала
|16 августа, среда
|21:45
|Куинз Парк Рейнджерс
|0:1
|Норвич Сити
|9 августа, среда
|22:00
|Бертон Альбион
|0:2
|Лестер
|9 августа, среда
|21:45
|Ипсвич Таун
|2:0
|Бристоль Роверс
|9 августа, среда
|21:45
|Уимблдон
|2:1
|Ковентри
|9 августа, среда
|21:45
|Бристоль Сити
|5:1
|Оксфорд
|9 августа, среда
|21:45
|Кардифф
|3:2
(3:0)п
|Колчестер Юнайтед
|9 августа, среда
|21:45
|Лидс
|2:1
|Шрусбери Таун
|8 августа, вторник
|22:00
|Рексхэм
|1:0
(4:2)п
|Уиган Атлетик
|8 августа, вторник
|21:45
|Плимут Аргайл
|2:0
|Лейтон Ориент
|8 августа, вторник
|21:45
|Форест Грин
|1:3
|Портсмут
|8 августа, вторник
|21:45
|Эксетер Сити
|2:1
|Кроули Таун
|8 августа, вторник
|21:45
|Стивенидж
|2:1
(4:3)п
|Уотфорд
|8 августа, вторник
|21:45
|Челтенхэм
|0:2
|Бирмингем Сити
|8 августа, вторник
|21:45
|Саттон Юнайтед
|2:2
(6:5)п
|Кембридж Юнайтед
|8 августа, вторник
|21:45
|Милтон Кинс Донс
|0:2
|Уикомб Уондерерс
|8 августа, вторник
|21:45
|Миллуолл
|0:4
|Рединг
|8 августа, вторник
|21:45
|Гиллинхэм
|3:1
|Саутгемптон
|8 августа, вторник
|21:45
|Болтон
|1:0
|Бэрроу
|8 августа, вторник
|21:45
|Халл Сити
|1:2
|Донкастер Роверс
|8 августа, вторник
|21:45
|Сток Сити
|2:1
|Вест Бромвич
|8 августа, вторник
|21:45
|Шеффилд Уэнсдэй
|1:1
(4:1)п
|Стокпорт Каунти
|8 августа, вторник
|21:45
|Престон
|2:3
(2:4)п
|Солфорд Сити
|8 августа, вторник
|21:45
|Ротерхэм
|2:1
(4:2)п
|Моркамб
|8 августа, вторник
|21:45
|Хэрроджейт
|1:0
|Карлайл Юнайтед
|8 августа, вторник
|21:45
|Аккрингтон Стэнли
|1:2
(1:4)п
|Брэдфорд Сити
|8 августа, вторник
|21:45
|Дерби Каунти
|0:2
|Блэкпул
|8 августа, вторник
|21:45
|Порт Вейл
|3:2
|Флитвуд
|8 августа, вторник
|21:45
|Барнсли
|2:3
(6:7)п
|Транмер
|8 августа, вторник
|21:45
|Блэкберн
|4:3
|Уолсолл
|8 августа, вторник
|21:45
|Сандерленд
|1:2
(3:5)п
|Крю Александра
|8 августа, вторник
|21:45
|Ноттс Каунти
|0:2
|Линкольн
|8 августа, вторник
|21:30
|Суонси
|3:0
|Нортгемптон Таун
|8 августа, вторник
|21:30
|Ньюпорт Каунти
|3:1
|Чарльтон
|8 августа, вторник
|21:30
|Питерборо Юнайтед
|1:1
(4:1)п
|Суиндон Таун
|8 августа, вторник
|21:30
|Мэнсфилд Таун
|2:0
|Гримсби Таун
|8 августа, вторник
|21:00
|Хаддерсфилд Таун
|2:3
|Мидлсбро
Нет завершенных матчей