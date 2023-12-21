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    Бомбардиры Англия. Кубок лиги

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Морган Роджерс Мидлсбро 6 5 0 0.83
    2 Коди Гакпо Ливерпуль 6 4 0 0.67
    3 Жан-Филипп Матета Кристал Пэлас 2 3 0 1.50
    4 Кельвин Эхибхатиомхан Рединг 2 3 0 1.50
    5 Бен Уэйн Плимут Аргайл 2 3 0 1.50
    6 Кион Этете Кардифф 3 3 0 1.00
    7 Джейк Гаррет Блэкберн 4 3 0 0.75
    8 Кертис Джонс Ливерпуль 5 3 0 0.60
    9 Джон Бакли Блэкберн 2 3 1 1.50
    10 Жоэль Пироэ Суонси 1 2 0 2.00
    11 Джордж Миллер Донкастер Роверс 1 2 0 2.00
    12 Мэтт Доэрти Вулверхэмптон 2 2 0 1.00
    13 Джонсон Кларк-Харрис Питерборо Юнайтед 2 2 0 1.00
    14 Жуниньо Бакуна Бирмингем Сити 2 2 0 1.00
    15 Джаррод Боуэн Вест Хэм 2 2 0 1.00
    16 Паскаль Стрейк Лидс 2 2 0 1.00
    17 Джейсон Найт Бристоль Сити 2 2 0 1.00
    18 Джейк Бисли Блэкпул 2 2 0 1.00
    19 Коннор Макленнан Солфорд Сити 2 2 0 1.00
    20 Робби МакКензи Гиллинхэм 2 2 0 1.00
    21 Зак Гилсенан Блэкберн 2 2 0 1.00
    22 Онини Ндиди Лестер 3 2 0 0.67
    23 Джош Лорент Сток Сити 3 2 0 0.67
    24 Доминик Собослаи Ливерпуль 3 2 0 0.67
    25 Рубин Колуилл Кардифф 3 2 0 0.67
    26 Райли МакГри Мидлсбро 3 2 0 0.67
    27 Дилан Маркандай Блэкберн 3 2 0 0.67
    28 Энди Моран Блэкберн 3 2 0 0.67
    29 Райан Тревитт Эксетер Сити 3 2 0 0.67
    30 Рис Оутс Мэнсфилд Таун 3 2 0 0.67
    31 Фредди Ладапо Ипсвич Таун 4 2 0 0.50
    32 Итан Числетт Порт Вейл 4 2 0 0.50
    33 Бету Эвертон 4 2 0 0.50
    34 Джек Тэйлор Ипсвич Таун 4 2 0 0.50
    35 Сэм Силвера Мидлсбро 5 2 0 0.40
    36 Коул Палмер Челси 6 2 0 0.33
    37 Мэтт Крукс Мидлсбро 6 2 0 0.33
    38 Энцо Фернандес Челси 7 2 0 0.29
    39 Феджири Окенабирхи Кембридж Юнайтед 1 2 1 2.00
    40 Кусини Йенги Портсмут 1 2 1 2.00
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