Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Морган Роджерс
|Мидлсбро
|6
|5
|0
|0.83
|2
|Коди Гакпо
|Ливерпуль
|6
|4
|0
|0.67
|3
|Жан-Филипп Матета
|Кристал Пэлас
|2
|3
|0
|1.50
|4
|Кельвин Эхибхатиомхан
|Рединг
|2
|3
|0
|1.50
|5
|Бен Уэйн
|Плимут Аргайл
|2
|3
|0
|1.50
|6
|Кион Этете
|Кардифф
|3
|3
|0
|1.00
|7
|Джейк Гаррет
|Блэкберн
|4
|3
|0
|0.75
|8
|Кертис Джонс
|Ливерпуль
|5
|3
|0
|0.60
|9
|Джон Бакли
|Блэкберн
|2
|3
|1
|1.50
|10
|Жоэль Пироэ
|Суонси
|1
|2
|0
|2.00
|11
|Джордж Миллер
|Донкастер Роверс
|1
|2
|0
|2.00
|12
|Мэтт Доэрти
|Вулверхэмптон
|2
|2
|0
|1.00
|13
|Джонсон Кларк-Харрис
|Питерборо Юнайтед
|2
|2
|0
|1.00
|14
|Жуниньо Бакуна
|Бирмингем Сити
|2
|2
|0
|1.00
|15
|Джаррод Боуэн
|Вест Хэм
|2
|2
|0
|1.00
|16
|Паскаль Стрейк
|Лидс
|2
|2
|0
|1.00
|17
|Джейсон Найт
|Бристоль Сити
|2
|2
|0
|1.00
|18
|Джейк Бисли
|Блэкпул
|2
|2
|0
|1.00
|19
|Коннор Макленнан
|Солфорд Сити
|2
|2
|0
|1.00
|20
|Робби МакКензи
|Гиллинхэм
|2
|2
|0
|1.00
|21
|Зак Гилсенан
|Блэкберн
|2
|2
|0
|1.00
|22
|Онини Ндиди
|Лестер
|3
|2
|0
|0.67
|23
|Джош Лорент
|Сток Сити
|3
|2
|0
|0.67
|24
|Доминик Собослаи
|Ливерпуль
|3
|2
|0
|0.67
|25
|Рубин Колуилл
|Кардифф
|3
|2
|0
|0.67
|26
|Райли МакГри
|Мидлсбро
|3
|2
|0
|0.67
|27
|Дилан Маркандай
|Блэкберн
|3
|2
|0
|0.67
|28
|Энди Моран
|Блэкберн
|3
|2
|0
|0.67
|29
|Райан Тревитт
|Эксетер Сити
|3
|2
|0
|0.67
|30
|Рис Оутс
|Мэнсфилд Таун
|3
|2
|0
|0.67
|31
|Фредди Ладапо
|Ипсвич Таун
|4
|2
|0
|0.50
|32
|Итан Числетт
|Порт Вейл
|4
|2
|0
|0.50
|33
|Бету
|Эвертон
|4
|2
|0
|0.50
|34
|Джек Тэйлор
|Ипсвич Таун
|4
|2
|0
|0.50
|35
|Сэм Силвера
|Мидлсбро
|5
|2
|0
|0.40
|36
|Коул Палмер
|Челси
|6
|2
|0
|0.33
|37
|Мэтт Крукс
|Мидлсбро
|6
|2
|0
|0.33
|38
|Энцо Фернандес
|Челси
|7
|2
|0
|0.29
|39
|Феджири Окенабирхи
|Кембридж Юнайтед
|1
|2
|1
|2.00
|40
|Кусини Йенги
|Портсмут
|1
|2
|1
|2.00