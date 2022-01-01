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Англия. Кубок лиги
Футбольные тренеры
Кубок Английской лиги 2025-2026 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Гвардиола Хосеп
-
2
Эмери Унаи
Астон Вилла
3
Лэмпард Фрэнк
Ковентри
4
Артета Микель
Арсенал
5
Аморим Рубен
Милан
6
Мойес Дэвид
Эвертон
7
Слот Арне
-
8
Поттер Грэм
Швеция
9
Мареска Энцо
Манчестер Сити
10
Хау Эдди
Ньюкасл
11
Постекоглу Анге
Аль-Наср
12
Фарке Даниэль
Лидс
13
Силва Марку
Бенфика
14
Ираола Андони
Ливерпуль
15
Росеньор Лайам
-
16
Глазнер Оливер
Ноттингем Форест
17
Пирсон Найджел
-
18
Перейра Витор
Атерт Биссен
19
Паркер Скотт
-
20
Франк Томас
-
21
Маккенна Киран
Ипсвич Таун
22
Уорнок Нил
Хаддерсфилд Таун
23
Стилл Уилл
-
24
Селлес Рубен
-
25
Инс Пол
Рединг
26
Уилшир Джек
Лутон Таун
27
Булут Эрол
-
28
Рель Данни
Рейнджерс
29
Эндрюс Кит
Брентфорд
30
Ле Бри Режи
Сандерленд
31
Диков Пол
Донкастер Роверс
32
Паркинсон Фил
Рексхэм
33
Мани Ричард
Кембридж Юнайтед
34
Уорн Пол
Дерби Каунти
35
Пелах Нарцис
Сток Сити
36
Барри-Мерфи Брайан
Кардифф
37
Бреннан Дин
Барнет
38
Сэдлер Мэт
Уолсолл
39
Челлинор Дэйв
Стокпорт Каунти
40
Йетс Марк
Челтенхэм
41
Кеннеди Марк
Линкольн
42
Моррисон Джеймс
Вест Бромвич
43
Александер Грэм
Флитвуд
44
Робинсон Карл
Оксфорд
45
Клаф Найджел
Мэнсфилд Таун
46
Пирсон Шон
Гримсби Таун
47
Вудман Энди
Бромли
48
Эйнзуорт Гарет
Уиком Уондерерс
49
Харрис Нил
Гиллинхэм
50
Робинсон Марк
Уимблдон
1
2
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