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    Карл Робинсон

    Тренер
    Имя Карл
    Фамилия Робинсон
    Команда Оксфорд
    Гражданство Англия
    Дата рождения 13 сентября 1980
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Оксфорд 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.01.2023 Оксфорд 0 : 3 Арсенал
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