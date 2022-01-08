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    Марк Робинсон

    Тренер
    Имя Марк
    Фамилия Робинсон
    Команда Уимблдон
    Гражданство Англия
    Дата рождения 30 ноября -0001
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Уимблдон 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.01.2022 Борэм Вуд 2 : 0 Уимблдон
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