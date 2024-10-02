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Англия. Первая лига
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Уимблдон
€ 3 млн
Уимблдон
Лондон
Англия. Первая лига
Сайт:
http://www.afcwimbledon.co.uk
Тренер:
Марк Робинсон
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Результаты
Расписание
Таблица
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Видео
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
Только «Уимблдон» в сезоне-1995/96 забил больше мячей головой в АПЛ, чем «Ливерпуль» в этом чемпионате
2019.05.15 16:21
Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии
2019.02.07 01:46
1
Кубок Англии. «Уимблдон» забил четыре гола «Вест Хэму» и выбил лондонцев из турнира
2019.01.27 00:45
2
АФК «Уимблдон» впервые в истории вышел в 1/16 финала Кубка Англии
2019.01.05 21:57
117
Кубок Англии. Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Уимблдоном»
2018.01.07 19:51
2
Тренер «Уимблдона»: «У нас есть реальный шанс пройти «Тоттенхэм»
2018.01.07 14:29
2
Видео
В Англии судья свистнул на перерыв во время полета мяча в ворота
2016.03.06 08:30
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Абрамович готов выкупить стадион «Уимблдона»
2015.11.17 18:41
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