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Расписание
€ 3 млн
Уимблдон - расписание матчей
Лондон
Англия. Первая лига
Сайт:
http://www.afcwimbledon.co.uk
Тренер:
Марк Робинсон
Состав
Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
17.09 | 22:00
Уимблдон
- : -
Милтон Кинс Донс
26.09 | 17:00
Кембридж Юнайтед
- : -
Уимблдон
03.10 | 17:00
Уимблдон
- : -
Стивенидж
10.10 | 14:30
Плимут Аргайл
- : -
Уимблдон
17.10 | 17:00
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Уимблдон
20.10 | 21:45
Уимблдон
- : -
Мэнсфилд Таун
24.10 | 17:00
Уимблдон
- : -
Уиком Уондерерс
31.10 | 18:00
Стокпорт Каунти
- : -
Уимблдон
14.11 | 18:00
Уимблдон
- : -
Блэкпул
21.11 | 18:00
Лейтон Ориент
- : -
Уимблдон
28.11 | 18:00
Уимблдон
- : -
Барнсли
01.12 | 22:45
Ноттс Каунти
- : -
Уимблдон
12.12 | 18:00
Брэдфорд Сити
- : -
Уимблдон
19.12 | 18:00
Уимблдон
- : -
Оксфорд
26.12 | 18:00
Лестер
- : -
Уимблдон
29.12 | 22:45
Уимблдон
- : -
Лутон Таун
01.01 | 18:00
Уимблдон
- : -
Питерборо Юнайтед
09.01 | 15:30
Оксфорд
- : -
Уимблдон
16.01 | 18:00
Уимблдон
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
19.01 | 22:45
Мэнсфилд Таун
- : -
Уимблдон
23.01 | 18:00
Уиком Уондерерс
- : -
Уимблдон
30.01 | 18:00
Уимблдон
- : -
Стокпорт Каунти
06.02 | 18:00
Уиган Атлетик
- : -
Уимблдон
09.02 | 22:45
Уимблдон
- : -
Бертон Альбион
13.02 | 18:00
Уимблдон
- : -
Бромли
20.02 | 18:00
Донкастер Роверс
- : -
Уимблдон
27.02 | 18:00
Блэкпул
- : -
Уимблдон
06.03 | 18:00
Уимблдон
- : -
Хаддерсфилд Таун
13.03 | 18:00
Рединг
- : -
Уимблдон
20.03 | 18:00
Уимблдон
- : -
Лейтон Ориент
26.03 | 18:00
Питерборо Юнайтед
- : -
Уимблдон
29.03 | 17:00
Уимблдон
- : -
Лестер
03.04 | 17:00
Лутон Таун
- : -
Уимблдон
10.04 | 17:00
Уимблдон
- : -
Брэдфорд Сити
13.04 | 21:45
Уимблдон
- : -
Кембридж Юнайтед
17.04 | 14:30
Милтон Кинс Донс
- : -
Уимблдон
24.04 | 17:00
Уимблдон
- : -
Плимут Аргайл
27.04 | 21:45
Стивенидж
- : -
Уимблдон
01.05 | 17:00
Барнсли
- : -
Уимблдон
08.05 | 14:30
Уимблдон
- : -
Ноттс Каунти
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