- 22 сентября 2021
- 23:41 Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
- 15 мая 2019
- 16:21 Только «Уимблдон» в сезоне-1995/96 забил больше мячей головой в АПЛ, чем «Ливерпуль» в этом чемпионате
- 7 февраля 2019
- 01:46 Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии 1
- 27 января 2019
- 00:45 Кубок Англии. «Уимблдон» забил четыре гола «Вест Хэму» и выбил лондонцев из турнира 2
- 5 января 2019
- 21:57 АФК «Уимблдон» впервые в истории вышел в 1/16 финала Кубка Англии 117
- 29 августа 2018
- 07:44 Ярмоленко впервые вышел в стартовом составе «Вест Хэма» против «Уимблдона» 3
- 01:16 «Вест Хэм» одержал первую официальную победу при Пеллегрини
- 7 января 2018
- 19:51 Кубок Англии. Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Уимблдоном» 2
- 14:29 Тренер «Уимблдона»: «У нас есть реальный шанс пройти «Тоттенхэм» 2
- 6 марта 2016
- 08:30 Видео В Англии судья свистнул на перерыв во время полета мяча в ворота 4
- 17 ноября 2015
- 18:41 Абрамович готов выкупить стадион «Уимблдона» 3