Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • В Англии судья свистнул на перерыв во время полета мяча в ворота

    В Англии судья свистнул на перерыв во время полета мяча в ворота

    В матче английской Лиги 2 между «Уимблдоном» и «Аккрингтон Стэнли» разразился скандал. Футболисты «Аккрингтона» проводили атаку, которая в последствии привела к забитому голу, однако за секунду до того, как мяч приземлился в сетке ворот соперника, судья решил отправить команды на перерыв.

    Данное решение вызвало возмущение у игроков и тренерского штаба гостей, однако рефери настоял на своем. Матч так и завершился без забитых голов.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2016 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    rashidinho
    1457245383
    о чем же он думал))?
    Ответить
    ason29
    1457246020
    А вы говорите Наши ,вон как британцы судят,имя героя-категорию ФИФА ему!
    Ответить
    андрей андреев
    1457246244
    Пунктуальный
    Ответить
    ЖОРРО
    1457263774
    Пипец!!!!Явно симпатизировал той команде)))ахахха
    Ответить
    ologreds
    1694996078
    numo460110
    Ответить
    VVM1964
    1703683141
    Вот же КОЗЛИНА !!!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+