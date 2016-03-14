Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Нападающий «Мэнсфилда» оштрафован за то, что справил нужду на стадионе

    Нападающий «Мэнсфилда» оштрафован за то, что справил нужду на стадионе

    Нападающий «Мэнсфилд Таун» Ади Юссуф оштрафован и удален на пять игр после того, как он решил помочиться за трибуной гостевого стадиона прямо перед выходом на матч с лавки запасных.

    Игрок клуба, выступающего в четвертом английском дивизионе, оштрафован на 700 фунтов.

    «Клуб не будет защищать игрока, но стоит отметить, что Ади получил директивы от стюарда и запасных «Плимута» о том, где справить нужду. Это случилось не на глазах фанатов, за трибуной, и туалеты находились далеко», – сказал главный тренер Адам Мюррей.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2016 06:09
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Aztec58
    1457935009
    Почему это существо до сих пор не в Тереке?
    Ответить
    Efimych
    1457937107
    дитя африканскыя
    Ответить
    Black Giz
    1457937881
    Я смотрю цивилизацией прям таки и несет.
    Ответить
    ologreds
    1694996018
    numo461006
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+