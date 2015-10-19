В Англии болельщик заменил травмированного судью

Во время матча английской Лиги Два один из присутствовавших на стадионе болельщиков заменил четвертого судью, который не мог продолжить работу из-за травмы.

Этот случай произошел во время матча между «Портсмутом» и «Ньюпортом». Работу арбитра взял на себя поклонник «Портсмута» Майк Хердл.

«Я пришел, чтобы посмотреть матч, а в результате стал его частью, и это было здорово. По стадиону объявили, что нужен человек с опытом работы судьей. Сначала все решили, что это такая шутка, но я спросил у стюарда, и он сказал, что все серьезно. Я сказал, что у меня есть опыт, и меня отвели в помещение для судей. Там я снял пальто, под которым была футболка «Портсмута». Судья сказал, что в таком виде я работать не могу, и мне выдали верхнюю часть формы, но при этом я остался в своих джинсах и кроссовках», – рассказывает Хердл.

Болельщику-судье посчастливилось поздороваться с тренером любимой команды Полом Куком.

«В перерыве Пол Кук пожал мне руку и пожелал хорошего второго тайма. По дороге из раздевалки я думал о том, что же я наделал. Из тоннеля я послал жене сообщение: «Я буду судить матч, серьезно», но она мне и до сих пор не верит».

В конце игры «Портсмут» удерживал победный счет, и Хердлу пришлось непросто.

«Когда я поднял табло, показывая, что добавлено три минуты, помощник тренера спросил, почему так много. Пришлось объяснить ему, что было сделано шесть замен, а каждая из них требует добавления 30 секунд. Когда эти три минуты истекли, мне стали говорить, что матч нужно заканчивать, а я стоял и думал: «Я ничего не могу с этим поделать». В целом, все, кто был на скамейках, вели себя нормально, но Кук после игры сказал мне, что он старался сдерживаться в отношении меня».

Матч «Ньюпорт» – «Портсмут» завершился со счетом 0:1.