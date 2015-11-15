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    • «Как футбольный менеджер изменил мою жизнь». Невероятная история английского любителя видеоигр

    «Как футбольный менеджер изменил мою жизнь». Невероятная история английского любителя видеоигр


    0
    Голосов: 0
    15.11.2015 19:10
    Кто из нас не играл в футбольные симуляторы и не мечтал когда-нибудь попасть на работу в настоящий футбольный клуб? «Бомбардир» расскажет, как простому английскому парню это удалось.

    Кто из нас не играл в футбольные симуляторы и не мечтал когда-нибудь попасть на работу в настоящий футбольный клуб? «Бомбардир» расскажет, как простому английскому парню это удалось.

    Меня зовут Крис Дарвен, и игра Football manager изменила мою жизнь.

    Я родился в маленьком городке Фарнхэм в английском графстве Суррей и жил там до шестнадцати лет. Помимо обычных штук вроде «сейчас сыграю еще один матч» в старый Championship manager (эта игра решала, когда мне ложиться спать), первым серьезным жизненным решением, на которое повлияла серия FM, стал мой переезд в Испанию.

    Сейчас я – один из директоров клуба «Депортиво Торревьеха». Мы с моей девушкой давно решили переехать именно в Испанию из-за приятного климата, вкусной еды и невысокой стоимости проживания, но решение отправиться в Торревьеху было принято благодаря моей способности провести команду в Football manager через систему испанских лиг до самой вершины. Именно этот клуб мне удавалось дважды подряд в свои первые сезоны привести к повышению в классе. В общем-то, другими командами в игре я и не управлял.

    К тому моменту, как мы переехали в Испанию, я уже был автором довольно успешной книги «Джонни Купер, менеджер Чемпионшипа», так что влияние игры на повседневную жизнь постепенно увеличивалось.

    Когда мы пришли на свой первый матч «Торревьехи», мы купили программку. В ней я обнаружил, что вице-президент, отличный парень по имени Джефф Скотт, является британцем. Его электронная почта была напечатана там же, и я написал ему письмо, предложив клубу бесплатные услуги в любой сфере – от продажи лотерейных билетов до тренерской работы.

    Мы встретились, и все закончилось тем, что меня ввели в правление команды с тем, чтобы увеличить посещаемость стадиона. Я горд тем, что клуб показывает значительный прогресс, с тех пор как я пришел туда, несмотря на то, что огромного прироста зрителей пока не наблюдается. Впрочем, всему свое время. Сейчас я пытаюсь сделать «Депортиво» известным и популярным клубом.

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    Мне кажется, что с развитием FM как игры, разница между построением настоящей команды и команды в игре становится все меньше и меньше. Немного осталось до того момента, когда Football manager можно будет использовать в качестве симулятора реальных задач на тренерских курсах. Возможно, мы где-то в десяти годах от того, чтобы начать работать таким образом в «Депортиво Торревьеха», но в остальном, что интересно, клуб управляется достаточно традиционно.

    Например, я уверен, что если провести симуляцию будущих пяти сезонов клуба, то мы сможем найти как минимум одного игрока, который обладает невероятным потенциалом, и которого мы сможем сейчас подписать. Звучит безумно? Я так не думаю.

    Люди, которые делают игру, настолько кропотливо подходят к своей работе, что талантливые игроки, появляющиеся в FM, не известны широким кругам даже в Испании. Конечно, я не говорю, что нужно вести селекцию, основываясь только на данных игры, но она как минимум может дать интересные идеи в отношении привлечения новых игроков.

    Что касается использования Football manager в качестве инструмента тренерской работы, мне кажется, что любой тренер может воспользоваться им и научиться правильно использовать схему 4-2-3-1 или любую другую. Это позволит понять, чего требовать от команды в целом и от каждого отдельного игрока.

    Мой отец всегда говорил, что я ничего не добьюсь в жизни, если буду целыми днями играть в видеоигры. Пожалуй, две успешные книги и должность в футбольном клубе – неплохая награда за часы, проведенные за игрой. Возможности, которые у меня появились, мне кажутся просто потрясающими.

    Если бы полтора года назад мне сказали, что скоро я буду рекламировать Football manager на телевидении, мои книги опубликуют, а я буду жить в Испании и работать в управлении футбольного клуба, я бы ни за что не поверил. Однако это случилось, и это значит, что произойти может все, что угодно – достаточно в это поверить.

    По материалам bleacherreport.com

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: bleacherreport.com
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    Комментарии (3)
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    Flydis
    1447609081
    Рано или поздно это должно было случиться. Удачи парню !
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    James RS
    1447609822
    Качайте и играйте в менеджер, обычная реклама))
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    ajoq
    1447620844
    Championship manager 01-02 - the best
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