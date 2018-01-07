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    Тренер «Уимблдона»: «У нас есть реальный шанс пройти «Тоттенхэм»

    Главный тренер английского «Уимблдона» Нил Ардли поделился ожиданиями от матча 1/32 финала Кубка Англии против лондонского «Тоттенхэма». Специалист считает, что его команда может пройти «шпор».

    «Я ожидаю, что против нас выйдут не все сильнейшие футболисты соперника. У них тяжелый календарь. Тем не менее, «Тоттенхэм» в любых сочетаниях силен. Но у нас есть реальный шанс пройти дальше», – считает Ардли.

    Встреча на «Уэмбли» состоится 7 января и начнется в 18:00 по Москве.

    Источник: Daily Mail

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    07.01.2018 14:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 7 января 2018, 15:12

      Название у вас громкое, но не для того вида спорта... Считаю - шансов нет!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 7 января 2018, 14:41

      если будете играть в теннис

      1
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