Тренер «Уимблдона»: «У нас есть реальный шанс пройти «Тоттенхэм»

Главный тренер английского «Уимблдона» Нил Ардли поделился ожиданиями от матча 1/32 финала Кубка Англии против лондонского «Тоттенхэма». Специалист считает, что его команда может пройти «шпор».

«Я ожидаю, что против нас выйдут не все сильнейшие футболисты соперника. У них тяжелый календарь. Тем не менее, «Тоттенхэм» в любых сочетаниях силен. Но у нас есть реальный шанс пройти дальше», – считает Ардли.

Встреча на «Уэмбли» состоится 7 января и начнется в 18:00 по Москве.