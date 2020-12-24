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    Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты

    «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка английской лиги на стадии 1/16 финала. Без Криштиану Роналду манчестерцы уступили дома «Вест Хэму».

    «Арсенал» в дерби разгромил «Уимблдон». «Лестер» оказался сильнее столичного «Миллуолла».

    Англия. Кубок лиги. 1/16 финала

    Брайтон – Суонси – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Конноли, 33; 2:0 – Конноли, 38.

    Арсенал – Уимблдон – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ляказетт, 11 (с пенальти); 2:0 – Смит-Роу, 77; 3:0 – Нкетиа, 80.

    Миллуол – Лестер – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Лукман, 50; 0:2 – Ихеначо, 88.

    Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Ланзини, 9.

    Календарь Кубка английской лиги

    Результаты Кубка английской лиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2021 23:41
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