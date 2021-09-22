Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка английской лиги на стадии 1/16 финала. Без Криштиану Роналду манчестерцы уступили дома «Вест Хэму».
«Арсенал» в дерби разгромил «Уимблдон». «Лестер» оказался сильнее столичного «Миллуолла».
Александр Ляказетт забил в третьем своем матче Кубка лиги подряд.
Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
Голы: 1:0 – Конноли, 33; 2:0 – Конноли, 38.
Арсенал – Уимблдон – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Ляказетт, 11 (с пенальти); 2:0 – Смит-Роу, 77; 3:0 – Нкетиа, 80.
Голы: 0:1 – Лукман, 50; 0:2 – Ихеначо, 88.
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Ланзини, 9.
Календарь Кубка английской лиги
Источник: Бомбардир.ру