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Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты

22 сентября 2021, 23:41

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка английской лиги на стадии 1/16 финала. Без Криштиану Роналду манчестерцы уступили дома «Вест Хэму».

«Арсенал» в дерби разгромил «Уимблдон». «Лестер» оказался сильнее столичного «Миллуолла».

Александр Ляказетт забил в третьем своем матче Кубка лиги подряд.

Англия. Кубок лиги. 1/16 финала

Брайтон – Суонси – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Конноли, 33; 2:0 – Конноли, 38.

Арсенал – Уимблдон – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ляказетт, 11 (с пенальти); 2:0 – Смит-Роу, 77; 3:0 – Нкетиа, 80.

Миллуол – Лестер – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Лукман, 50; 0:2 – Ихеначо, 88.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Ланзини, 9.

Календарь Кубка английской лиги

Результаты Кубка английской лиги

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок лиги Англия. Премьер-лига Арсенал Уимблдон Манчестер Юнайтед Вест Хэм Миллуолл Лестер Челси Астон Вилла Брайтон Суонси Роналду Криштиану
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