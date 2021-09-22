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Арсенал - Уимблдон

22.09.2021, Среда, 21:45 мск Лондон, стадион Эмирейтс Англия. Кубок лиги, 1/16 финала Арсенал - Уимблдон
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