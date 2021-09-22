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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Арсенал - Уимблдон
Арсенал - Уимблдон: обзор матча 22 сентября 2021
Арсенал
22.09.2021, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Уимблдон
11'
А. Ляказетт (П)
77'
Э. Смит-Роу
80'
Э. Нкетиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Уимблдон
Замена
Ф. Балогун
️️️️
Э. Нкетиа
83'
ГОЛ! 3:0!
Э. Нкетиа
Пас отдал
С. Соареш
80'
ГОЛ! 2:0!
Э. Смит-Роу
Пас отдал
А. Ляказетт
77'
Замена
Б. Сака
️️️️
Г. Мартинелли
76'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Т. Парти
60'
30'
Желтая карточка
Л. МакКормик
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ляказетт
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
30
Алекс Вудъярд
ЦП
18
Энтони Хартиган
ЦП
23
Люк МакКормик
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Арсенал
1
Карл Хейн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Уимблдон
2
Чейе Александер
ПЗ
23
Итан Числетт
АП
19
Аарон Прессли
ЦФ
4-3-1-2
1
Лено
17
Тавареш
6
Холдинг
4
Мари
21
Соареш
18
Парти
6
Локонга
2
Мэйтленд-Найлс
7
Мартинелли
9
Нкетиа
91
Ляказетт
3-2-1
33
Цанев
18
Лоуренс
35
Найтингэйл
24
Гиннес-Уокер
30
Вудъярд
18
Хартиган
23
МакКормик
18
Парти
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
18
Парти
7
Мартинелли
7
Сака
7
Сака
7
Мартинелли
9
Нкетиа
9
Балогун
9
Балогун
9
Нкетиа
Остались в запасе
Арсенал
Уимблдон
1
Карл Хейн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
2
Чейе Александер
ПЗ
23
Итан Числетт
АП
19
Аарон Прессли
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Остались в запасе
2
Чейе Александер
ПЗ
23
Итан Числетт
АП
19
Аарон Прессли
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Арсенал - Уимблдон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
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