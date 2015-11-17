Абрамович готов выкупить стадион «Уимблдона»

Роман Абрамович готов выкупить выставленную на продажу арену «Кингсмидоу Стэдиум», которая принадлежит клубу «Уимблдон». Продажа связана с тем, что «Уимблдон» в ближайшее время должен перебраться на новый стадион. Что касается «Челси», то клуб готов использовать «Кингсмидоу Стэдиум» для игр юношеской и женской команды клуба.

Вчера состоялось заседание совета директоров «Уимблдона», на котором главный акционер клуба Донс Траст принял решение о продаже арены. Через месяц это решение должно быть одобрено всеми акционерами, но учитывая тот факт, что Трасту принадлежат 90 процентов ценных бумаг «Уимблдона», данное действие будет формальным.