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Англия. Кубок лиги
Футбольные арбитры
Кубок Английской лиги 2025-2026 - судьи
#
Судья
Город
Возраст
1
Кавана Крис
Ланкашир
40
2
Поусон Крейг
Южный Йоркшир
46
3
Атвелл Стюарт
Нунатон, Уорвикшир
43
4
Харрингтон Тони
Кливленд
н/д
5
Хупер Саймон
Уилтшир
н/д
6
Уэбб Дэвид
Дарем
н/д
7
Мэдли Эндрю
Западный Йоркшир
н/д
8
Брукс Джон
Лестершир
36
9
Брамалл Томас
Шеффилд
41
10
Бэнкс Питер
Мерсисайд
н/д
11
Джонс Роберт
н/д
н/д
12
Мартин Стивен
Стаффордшир
н/д
13
Джиллетт Джарред
н/д
н/д
14
Смит Льюис
н/д
н/д
15
Лэнгфорд Оливер
Уэст-Мидлендс
н/д
16
Барротт Сэмюэл
н/д
н/д
17
Донохью Мэтт
Манчестер
н/д
18
Херцег Адам
н/д
н/д
19
Ингланд Даррен
н/д
н/д
20
Басби Джон
Оксфордшир
н/д
21
Китчен Эндрю
н/д
36
22
Солсбери Майкл
Ланкашир
36
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