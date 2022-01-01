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Кубок Английской лиги 2025-2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Олд Траффорд
Манчестер
75 731
2
Стэмфорд Бридж
Лондон
41 837
3
Этихад Стэдиум
Манчестер
47 405
4
Энфилд Роуд
Ливерпуль
45 276
5
Эмирейтс
Лондон
60 355
6
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
62 062
7
Кинг Пауэр
Лестер
32 500
8
Хилл Дикинсон
Ливерпуль
52 769
9
Лондон
Лондон
60 010
10
Сент-Джеймс Парк
Ньюкасл-апон-Тайн
52 405
11
Вилла Парк
Бирмингем
42 788
12
Селхарст Парк
Лондон
26 309
13
Сент-Мэри
Саутгемптон
32 689
14
Мулинекс
Вулверхэмптон
29 450
15
Фалмер
Фалмер
31 876
16
Виталити Стэдиум
Борнмут
10 700
17
Крэвен Коттедж
Лондон
25 700
18
Тюрф Мур
Бернли
22 619
19
Стэдиум оф лайт
Сандерленд
49 000
20
Сити Граунд
Ноттингем
30 602
21
Кардифф Сити
Кардифф
27 344
22
Элланд Роад
Лидс
37 914
23
Брентфорд Коммьюнити
Лондон
17 250
24
МКМ Стэдиум
Кингстон-апон-Халл
25 404
25
Хоуторнс
Вест Бромвич
26 484
26
Британния Стэдиум
Сток-он-Трент
27 740
27
Либерти
Суонси
20 750
28
Кэрроу Роуд
Норвич
27 250
29
Прайд Парк
Дерби
33 597
30
Джон Смит'с
Хаддерсфилд
24 500
31
Портмен Роуд
Ипсвич
30 250
32
Мадейски
Рединг
24 045
33
Эштон Гэйт
Бристоль
21 497
34
Сент-Эндрюс
Бирмингем
30 000
35
Хиллсбро
Шеффилд
39 859
36
Дипдэйл
Престон
22 225
37
Оаквэлл Стэдиум
Барнсли
24 009
38
Пирелли Стэдиум
Бартон-апон-Трент
6 912
39
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Уиган
25 133
40
Рибок
Болтон
28 353
41
Нью-Дэн
Лондон
30 301
42
Нью-Йорк
Ротерхэм
12 021
43
Сити оф Ковентри
Ковентри
32 000
44
Вэлли
Лондон
27 111
45
Хоум Парк
Плимут
20 922
46
Родни Парад
Ньюпорт
7 850
47
Адамс Парк
Хай-Уиком
10 284
48
Кассам Стэдиум
Оксфорд
12 500
49
Вейл Парк
Сток-он-Трент
19 052
50
Бландел Парк
Клиторпс
9 546
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