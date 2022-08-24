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    Микки Адамс

    Тренер
    Имя Микки
    Фамилия Адамс
    Команда Транмер
    Гражданство Англия
    Дата рождения 8 ноября 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Транмер 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.08.2022 Транмер 1 : 2 Ньюкасл
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