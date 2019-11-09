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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Фулхэм
Бирмингем Сити - Фулхэм: обзор матча 09 ноября 2019
Бирмингем Сити
09.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 1
Завершен
Фулхэм
52'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Фулхэм
Желтая карточка
М. Робертс
90'
+4
Желтая карточка
Д. Кларк-Салтер
85'
78'
Желтая карточка
С. Кристи
52'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
45'
+3
Желтая карточка
А. Митрович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
29
Кевин МакДональд
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
3-1-2-1
1
Камп
2
Колен
4
Робертс
24
Педерсен
26
Суньич
6
Кларк-Салтер
21
Вильяльба
10
Юткевич
4-2-2-2
1
Родак
3
Одои
23
Ле Марша
26
Моусон
3
Рим
10
Йохансен
6
Рид
93
Кноккарт
14
Рид
9
Митрович
8
Иван Кавалейру
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Фулхэм
91
Жереми Бела
ЛВ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
91
Жереми Бела
ЛВ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Статистика матча Бирмингем Сити - Фулхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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