Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Бирмингем Сити
Кардифф - Бирмингем Сити: обзор матча 02 ноября 2019
Кардифф
02.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
4 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
30'
Д. Роллс (П)
69'
Д. Роллс
90+5'
Д. Роллс (П)
3'
К. Педерсен
89'
И. Суньич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Бирмингем Сити
90'
+5
Желтая карточка
М. Робертс
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Роллс
90'
+5
Желтая карточка
Л. Пелтье
90'
+3
90'
+3
Красная карточка
Х. Дин
89'
ГОЛ! 2:2!
И. Суньич
85'
Желтая карточка
Л. Юткевич
ГОЛ! 2:1!
Д. Роллс
Пас отдал
Н. Мендес-Лэйнг
69'
Красная карточка
Д. Уорд
52'
32'
Желтая карточка
И. Суньич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Роллс
30'
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Педерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
21
Фран Вильяльба
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
3-5-1
13
Этеридж
21
Пелтье
44
Флинт
12
Беннетт
11
Мендес-Лэйнг
32
Роллс
7
Пак
10
Бакуна
30
Хойлетт
25
Уорд
4-1-1-1
1
Камп
6
Дин
2
Колен
4
Робертс
24
Педерсен
26
Суньич
21
Вильяльба
10
Юткевич
Остались в запасе
Кардифф
Бирмингем Сити
12
Алекс Смитис
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Кардифф - Бирмингем Сити
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Новости команд
Все
Кардифф
Бирмингем Сити
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+