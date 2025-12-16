16.12.2025, вторник, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
1 : 3
Завершен
Составы команд
Кардифф
Кардифф
4-1-1-3-1
13
Тротт
3
Баган
48
Лоулор
12
Чамберс
38
Нг
6
Уинтл
14
Тернбулл
27
Колуилл
45
Эшфорд
39
Дэвис
47
Робинсон
4-2-3-1
12
Йоргенсен
34
Ачампонг
5
Бадьяшиль
21
Хато
4
Адарабиойо
17
Сантос
23
Кайседо
11
Гиттенс
40
Буонанотте
19
Джордж
38
Гиу
38
Нг
2
Фиш
2
Фиш
38
Нг
27
Колуилл
18
Робертсон
18
Робертсон
27
Колуилл
39
Дэвис
16
Уиллок
16
Уиллок
39
Дэвис
47
Робинсон
22
22
47
Робинсон
34
Ачампонг
23
Чалоба
23
Чалоба
34
Ачампонг
40
Буонанотте
27
Густо
27
Густо
40
Буонанотте
11
Гиттенс
18
Нету
18
Нету
11
Гиттенс
19
Джордж
49
Гарначо
49
Гарначо
19
Джордж
38
Гиу
20
Педро
20
Педро
38
Гиу
Остались в запасе
Кардифф
Челси
41
Matthew Turner
ВР
49
Luey Giles
ЦЗ
28
Dakarai Mafico
ЦП
31
Axel Donczew
ЦФ
33
Tanatswa Nyakuhwa
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
1
Роберт Санчес
ВР
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
24
Энцо Фернандес
ОП
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
41
Matthew Turner
ВР
49
Luey Giles
ЦЗ
28
Dakarai Mafico
ЦП
31
Axel Donczew
ЦФ
33
Tanatswa Nyakuhwa
ЦФ
Остались в запасе
1
Роберт Санчес
ВР
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
24
Энцо Фернандес
ОП
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Кардифф - Челси
2
1
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
5
9
Офсайды
1
2
Количество передач
448
535
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
10
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.46
1.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Кардифф» против «Челси», 1/4 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря в 23:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»