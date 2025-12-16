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  • «Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025

«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025

16 декабря 2025, 21:50
Кардифф
16.12.2025, вторник, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
1 : 3
Завершен
Челси
75' Д. Тернбулл
57' А. Гарначо 82' П. Нету 90+3' А. Гарначо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Натан Тротт
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
48
Дилан Лоулор
ЦЗ
12
Калум Чамберс
(К) ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
6
Райан Уинтл
ОП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
27
Джоэл Колуилл
АП
45
Киан Эшфорд
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Челси
12
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
23
Мойзес Кайседо
(К) ОП
40
Факундо Буонанотте
АП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Кардифф
41
Matthew Turner
ВР
2
Уильям Фиш
ЦЗ
49
Luey Giles
ЦЗ
28
Dakarai Mafico
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
16
Крис Уиллок
ЛВ
22
Yousef Salech
ЦФ
31
Axel Donczew
ЦФ
33
Tanatswa Nyakuhwa
ЦФ
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
23
Трево Чалоба
ЦЗ
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
24
Энцо Фернандес
ОП
18
Педру Нету
ЛВ
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
20
Жуан Педро
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Тротт
3
Баган
48
Лоулор
12
Чамберс
38
Нг
6
Уинтл
14
Тернбулл
27
Колуилл
45
Эшфорд
39
Дэвис
47
Робинсон
4-2-3-1
12
Йоргенсен
34
Ачампонг
5
Бадьяшиль
21
Хато
4
Адарабиойо
17
Сантос
23
Кайседо
11
Гиттенс
40
Буонанотте
19
Джордж
38
Гиу
38
Нг
2
Фиш
2
Фиш
38
Нг
27
Колуилл
18
Робертсон
18
Робертсон
27
Колуилл
39
Дэвис
16
Уиллок
16
Уиллок
39
Дэвис
47
Робинсон
22
22
47
Робинсон
34
Ачампонг
23
Чалоба
23
Чалоба
34
Ачампонг
40
Буонанотте
27
Густо
27
Густо
40
Буонанотте
11
Гиттенс
18
Нету
18
Нету
11
Гиттенс
19
Джордж
49
Гарначо
49
Гарначо
19
Джордж
38
Гиу
20
Педро
20
Педро
38
Гиу
Остались в запасе
Кардифф
Челси
41
Matthew Turner
ВР
49
Luey Giles
ЦЗ
28
Dakarai Mafico
ЦП
31
Axel Donczew
ЦФ
33
Tanatswa Nyakuhwa
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
1
Роберт Санчес
ВР
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
24
Энцо Фернандес
ОП
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
41
Matthew Turner
ВР
49
Luey Giles
ЦЗ
28
Dakarai Mafico
ЦП
31
Axel Donczew
ЦФ
33
Tanatswa Nyakuhwa
ЦФ
Остались в запасе
1
Роберт Санчес
ВР
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
24
Энцо Фернандес
ОП
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Кардифф - Челси
2
1
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
5
9
Офсайды
1
2
Количество передач
448
535
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
10
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.46
1.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Кардифф» против «Челси», 1/4 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кардифф» – «Челси»

«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Челси Кардифф
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