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Смотреть прямую трансляцию матча «Кардифф» против «Челси», 1/4 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кардифф» – «Челси»