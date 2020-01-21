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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Бирмингем Сити
Мидлсбро - Бирмингем Сити: обзор матча 21 января 2020
Мидлсбро
21.01.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
81'
Э. Флетчер
27'
Л. Юткевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Бирмингем Сити
ГОЛ! 1:1!
Э. Флетчер
Пас отдал
М. Джонсон
81'
35'
Желтая карточка
Г. Гарднер
27'
ГОЛ! 0:1!
Л. Юткевич
Пас отдал
Ж. Бела
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
19
Жак Магома
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
16
Маркус Тавернье
ЛВ
7
Адам Клэйтон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
26
Иван Суньич
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
2-5-2
23
Фрай
17
МакНэйр
21
Джонсон
6
Сэйвилл
10
Уинг
16
Хаусон
16
Робертс
11
Флетчер
14
Нмеча
3-4-1-1
1
Камп
24
Педерсен
4
Робертс
2
Колен
16
Дэвис
20
Гарднер
6
Кларк-Салтер
19
Магома
91
Бела
10
Юткевич
Остались в запасе
Мидлсбро
Бирмингем Сити
16
Маркус Тавернье
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
7
Адам Клэйтон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
26
Иван Суньич
ОП
27
Коннал Трумен
ВР
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Остались в запасе
16
Маркус Тавернье
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
7
Адам Клэйтон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Остались в запасе
26
Иван Суньич
ОП
27
Коннал Трумен
ВР
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Мидлсбро - Бирмингем Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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