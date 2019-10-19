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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Бирмингем Сити
Лидс - Бирмингем Сити: обзор матча 19 октября 2019
Лидс
19.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
65'
К. Филлипс
65'
К. Филлипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Бирмингем Сити
Желтая карточка
К. Касилья
90'
+5
Желтая карточка
К. Касилья
90'
+5
Замена
️️️️
Б. Дуглас
84'
76'
Замена
️️️️
О. Бэйли
76'
Замена
️️️️
Г. Гарднер
67'
Замена
️️️️
J. Maghoma
ГОЛ! 2:0!
К. Филлипс
Пас отдал
Д. Харрисон
65'
ГОЛ! 1:0!
К. Филлипс
Пас отдал
Д. Харрисон
65'
Замена
️️️️
Т. Робертс
61'
Замена
️️️️
Э. Нкетиа
46'
43'
Желтая карточка
И. Суньич
43'
Желтая карточка
И. Суньич
Желтая карточка
Э. Алиоски
42'
Желтая карточка
Э. Алиоски
42'
21'
Желтая карточка
Л. Юткевич
21'
Желтая карточка
Л. Юткевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Бирмингем Сити
1
Lee Camp
ВР
1
Ли Камп
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
7
Дэн Кроули
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
20
Francisco Villalba
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Лидс
30
Kamil Miazek
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
47
Джек Кларк
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
19
Jacques Maghoma
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
3-3-1-1-2
1
Касилья
15
Даллас
4
Уайт
12
Эйлинг
7
Алиоски
27
Филлипс
28
Берарди
43
Клих
11
Харрисон
11
Кошта
45
Бэмфорд
4-1-4-2
1
6
Дин
2
Колен
4
Робертс
24
Педерсен
26
Суньич
21
Вильяльба
5
Беллингем
20
7
Кроули
10
Юткевич
20
Хименес
30
Дуглас
30
Дуглас
9
Нкетиа
9
Нкетиа
19
Робертс
19
Робертс
20
Гарднер
20
Гарднер
19
19
27
Бэйли
27
Бэйли
Остались в запасе
Лидс
Бирмингем Сити
47
Джек Кларк
ПВ
30
Kamil Miazek
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
Главный тренер
Марсело Бьелса
13
Дэвид Стокдейл
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
30
Kamil Miazek
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Лидс - Бирмингем Сити
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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