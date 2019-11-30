Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Миллуолл
Бирмингем Сити - Миллуолл: обзор матча 30 ноября 2019
Бирмингем Сити
30.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 1
Завершен
Миллуолл
79'
Д. Кларк-Салтер
61'
Ш. Уилльямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Миллуолл
ГОЛ! 1:1!
Д. Кларк-Салтер
79'
61'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Уилльямс
Пас отдал
Д. Уоллес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
38
Иржи Скалак
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
Миллуолл
15
Люк Стил
ВР
11
Коннор Мэхони
ПВ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
3-1-2-1
27
Трумен
2
Колен
4
Робертс
24
Педерсен
26
Суньич
6
Кларк-Салтер
21
Вильяльба
10
Юткевич
4-1-4-1
33
Биалковски
5
Купер
15
Пирс
2
Ромео
3
Уоллес
6
Уилльямс
8
Томпсон
8
Моламби
17
Уоллес
38
Скалак
17
Смит
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Миллуолл
91
Жереми Бела
ЛВ
1
Ли Камп
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
15
Люк Стил
ВР
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Остались в запасе
91
Жереми Бела
ЛВ
1
Ли Камп
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
15
Люк Стил
ВР
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Статистика матча Бирмингем Сити - Миллуолл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
Новости команд
Все
Бирмингем Сити
Миллуолл
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+