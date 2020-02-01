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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Ноттингем Форест
Бирмингем Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 01 февраля 2020
Бирмингем Сити
01.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
2 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
42'
С. Хоган
74'
К. Педерсен
18'
Т. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Ноттингем Форест
Желтая карточка
И. Суньич
88'
88'
Желтая карточка
Ю. Рибейру
ГОЛ! 2:1!
К. Педерсен
74'
ГОЛ! 1:1!
С. Хоган
Пас отдал
Л. Юткевич
42'
18'
ГОЛ! 0:1!
Т. Силва
Пас отдал
Д. Лолли
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
30
Алфа Семеду
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
3-3-1-2
1
Камп
2
Колен
6
Дин
24
Педерсен
16
МакИкран
20
Гарднер
6
Кларк-Салтер
91
Бела
10
Юткевич
25
Хоган
4-2-3
30
Самба
2
Кэш
2
Фигейреду
6
Уорролл
4
Рибейру
26
Уотсон
70
Силва
10
Амеоби
11
Лолли
11
Граббан
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Ноттингем Форест
26
Иван Суньич
ОП
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
13
Джордан Смит
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
26
Иван Суньич
ОП
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
13
Джордан Смит
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Бирмингем Сити - Ноттингем Форест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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