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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Лидс
Бирмингем Сити - Лидс: обзор матча 29 декабря 2019
Бирмингем Сити
29.12.2019, воскресенье, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
4 : 5
Завершен
Лидс
61'
Л. Юткевич
83'
Ж. Бела
90+1'
Л. Юткевич
15'
Э. Кошта
21'
Д. Харрисон
69'
Л. Эйлинг
84'
С. Даллас
90+5'
У. Хардинг (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Лидс
90'
+5
ГОЛ в свои ворота! 3:5!
У. Хардинг
Желтая карточка
Д. Монтеро
90'
+3
ГОЛ! 3:4!
Л. Юткевич
Пас отдал
Ж. Бела
90'
+1
88'
Желтая карточка
Л. Эйлинг
84'
ГОЛ! 2:4!
С. Даллас
Пас отдал
Л. Эйлинг
ГОЛ! 2:3!
Ж. Бела
Пас отдал
К. Педерсен
83'
73'
Желтая карточка
Э. Нкетиа
71'
Желтая карточка
К. Касилья
69'
ГОЛ! 1:3!
Л. Эйлинг
Пас отдал
Э. Алиоски
Желтая карточка
Л. Юткевич
63'
ГОЛ! 1:2!
Л. Юткевич
61'
Желтая карточка
У. Хардинг
48'
Желтая карточка
Г. Гарднер
39'
21'
ГОЛ! 0:2!
Д. Харрисон
Пас отдал
Э. Алиоски
15'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кошта
Пас отдал
Д. Харрисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
91
Жереми Бела
ЛВ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Лидс
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
4-1-1-1
27
Трумен
24
Педерсен
6
Дин
45
Хардинг
2
Колен
26
Суньич
20
Гарднер
10
Юткевич
4-1-1-1-2
1
Касилья
15
Даллас
12
Эйлинг
6
Купер
7
Алиоски
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
11
Кошта
9
Нкетиа
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Лидс
91
Жереми Бела
ЛВ
1
Ли Камп
ВР
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
91
Жереми Бела
ЛВ
1
Ли Камп
ВР
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Остались в запасе
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Бирмингем Сити - Лидс
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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