Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жак Магома - статистика

Завершил карьеру
23 октября 1987 (38), Лубумбаши
#19 | Полузащитник
178 см | 72 кг
Конго
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бирмингем Сити
7
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
01.02.2020
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Мидлсбро
1 : 1
21.01.2020
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
18.01.2020
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Лутон Таун
1 : 2
11.01.2020
Бирмингем Сити
1' - 90'
69'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Бирмингем Сити
2 : 3
01.01.2020
Уиган Атлетик
Был в запасе
81'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бирмингем Сити
4 : 5
29.12.2019
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Блэкберн
1 : 1
26.12.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Халл Сити
3 : 0
21.12.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бирмингем Сити
2 : 3
14.12.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
11.12.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
77'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Рединг
2 : 3
07.12.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
30.11.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
23.11.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
09.11.2019
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
4 : 2
02.11.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
26.10.2019
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
22.10.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Лидс
1 : 0
19.10.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
04.10.2019
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Дерби Каунти
3 : 2
28.09.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
21.09.2019
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Чарльтон
0 : 1
14.09.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Брентфорд
0 : 1
03.08.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
Главные новости
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
1
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
3
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
5
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
1
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
2
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+