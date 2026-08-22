«Спартак» перед матчем с «Зенитом» выпустил видео в стиле фильма ужасов

«Спартак» выпустил видеоролик в стиле фильма «Сияние» Стэнли Кубрика перед домашним матчем 5-го тура РПЛ с «Зенитом».

Из игроков красно-белых в нем снялись полузащитник Жедсон Фернандеш и защитник Кристофер Ву.

По сюжету писатель приезжает в отель, чтобы написать книгу об истории «Спартака». Красно-белые упоминаются в видео как самый титулованный клуб России.

В ролике есть отсылки на другие команды. Так главные герои смотрят матч с участием «Зенита», в котором в ворота соперника питерцев поставили три пенальти.

Репортер берет интервью у несуществующего «нового форварда ЦСКА», футболист в синей футболке с 70-м номером [номер нападающего «Динамо» Константина Тюкавина] сидит рядом с табличкой «Не трогать и не выпускать», а мальчик около игрушечной железной дороги и повторяет «Все ушли».

«Краснодар» упоминается отдельно, когда главный герой проходит мимо надписи «Про «Краснодар» ничего не придумали».