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  • «Спартак» перед матчем с «Зенитом» выпустил видео в стиле фильма ужасов

«Спартак» перед матчем с «Зенитом» выпустил видео в стиле фильма ужасов

22 августа, 15:20
32

«Спартак» выпустил видеоролик в стиле фильма «Сияние» Стэнли Кубрика перед домашним матчем 5-го тура РПЛ с «Зенитом».

Из игроков красно-белых в нем снялись полузащитник Жедсон Фернандеш и защитник Кристофер Ву.

По сюжету писатель приезжает в отель, чтобы написать книгу об истории «Спартака». Красно-белые упоминаются в видео как самый титулованный клуб России.

В ролике есть отсылки на другие команды. Так главные герои смотрят матч с участием «Зенита», в котором в ворота соперника питерцев поставили три пенальти.

Репортер берет интервью у несуществующего «нового форварда ЦСКА», футболист в синей футболке с 70-м номером [номер нападающего «Динамо» Константина Тюкавина] сидит рядом с табличкой «Не трогать и не выпускать», а мальчик около игрушечной железной дороги и повторяет «Все ушли».

«Краснодар» упоминается отдельно, когда главный герой проходит мимо надписи «Про «Краснодар» ничего не придумали».

  • Матч «Спартак»«Зенит» в 5-м туре РПЛ пройдет 23 августа и начнется в 20:00 мск.
  • Москвичи занимают 3-е место в РПЛ с 9 очками после 4 туров. У питерцев столько же баллов, и они занимают 2-ю позицию благодаря лучшей разнице мячей.

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Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Спартак Краснодар ЦСКА Фернандеш Жедсон Тюкавин Константин Ву Кристофер
Комментарии (32)
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ТяжелаяАртиллерия
1787402667
Комментарий скрыт модератором
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Цугундeр
1787402711
)) «Спартак» выпустил.." Дальше- нечитабельно и несмотрибельно.) Делирий розовой копилки..
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ПалкоВводецъ007
1787402734
А им матч показывали, где хрякам залетело от Зенита семь???? Гыгыгы
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ПалкоВводецъ007
1787402925
Пчела вонзив стальное жало, не знает, что она-пропала. Так и глупцы, пуская яд не знают, что они творят. Гыгыгы
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Свинолёт
1787403550
Нудная какая то тягомотина получилась. Впрочем это в стиле Спартака.
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Айболид
1787404721
Этож скока бромантана надо было выжрать?!
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Desma
1787404982
Ни ума, ни фантазии. Сказ о том, как два не.гра коридорными подрабатывают.🤣
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...уефан
1787405297
...нет и желания смотреть творчество такого рода, есть желание лично набить е**.льники каждому, кто прикладывает руку к такому пиару, ещё и за немалые деньги, причем хер они кладут и на футбол и на Спартак в частности... Губерниевщина...
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Гавроша Девятый
1787409444
Ужас - это рыла!!! Стыдно за них, ой как стыдно!!!!!
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Гавроша Девятый
1787410223
Стыдно за рыл, ой как стыдно!!! Позор ромбику!!!!!
Ответить
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