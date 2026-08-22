Ротенберг зациклил трансферные процессы «Локо» на себе, у него нет единения с Галактионовым

Появилась новая информация о противоречиях в «Локомотиве между генеральным директором клуба Борисом Ротенбергом и главным тренером Михаилом Галактионовым.

«Несмотря на продажи, от «Локомотива» не стоит ждать большого количества трансферов на вход. Дело не только в финансовых проблемах, на покрытие которых пойдeт часть заработанных на лидерах денег.

Проблема ещe и в отсутствии единения между Михаилом Галактионовым и Борисом Ротенбергом. Наши источники утверждают, что на прошлой неделе Ротенберг всерьeз рассматривал вариант с назначением нового тренера уже в прошедший понедельник, 17 августа. Всe изменилось в субботу, 15 августа, когда на базу «Локомотива» приехал глава РЖД Олег Белозeров и поддержал Галактионова, попросив Ротенберга усилить состав.

По нашей информации, Ротенберг почти полностью зациклил на себе все трансферные процессы, а помогает ему в этом легенда «Локомотива» Маринато Гильерме.

Остальные в спортивном блоке редко участвуют в принятии решений. Хотя, как говорят, после приезда Белозерова ситуация начала меняться.

Однако все это приводит к разного рода противоречиям.

Например, по словам наших источников, Гильерме хотел привести в «Локомотив» форварда «Краснодара» Александра Кокшарова и провел предварительные переговоры, несмотря на то, что Галактионов выступил против этого трансфера.

Обратная ситуация – с полузащитником «Крыльев Советов» Иваном Олейниковым, который есть в шорт-листе «Локомотива».

Борис Ротенберг выступает против трансфера, но Михаил Галактионов попросил гендиректора приобрести этого игрока.

Все эти истории сопровождаются плохими результатами. Так что всe идeт к тому, что в клубе останется кто-то один – Ротенберг или Галактионов», – написал источник.