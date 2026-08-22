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  • Ветеран «Спартака» – о пенсии в 50 тысяч: «Сейчас цены такие, что только на нее тяжело прожить»

Ветеран «Спартака» – о пенсии в 50 тысяч: «Сейчас цены такие, что только на нее тяжело прожить»

22 августа, 14:28
27

Бывший нападающий сборной СССР Юрий Гаврилов рассказал о помощи на пенсии, которую ему оказывает «Спартак».

«Смог бы прожить только на пенсию? А как? Живем пока что. Нам «Спартак» помогает: находит возможность достать лекарства, которые мы сами не можем купить, оплатить операции. А если у кого-то этого нет, то тяжело.

Знаю, что у олимпийских чемпионов есть стипендия. У нас тоже есть. Я бронзовый призер Олимпиады-80 – мне немножко платят за это. Перечисляют на карточку, а сколько – даже не спрашивал. Если 60 тысяч за золото, то, может, нам 20 тысяч. Но это мое предположение, точно не знаю.

У меня пенсия примерно 50 тысяч. Где-то дети помогают. Думаю, только на пенсию тяжело было бы прожить. Сейчас цены такие, что очень трудно. Цены растут, а пенсии – нет. Очень трудно на такую пенсию прожить. А так «Спартак» где-то поможет, где-то дети что-то заработали, плюс моя пенсия – вот так вскладчину и живем. Такая жизнь», – сказал 73-летний Гаврилов.

  • Он выступал за «Спартак» в 1977–1985 годах. Также он играл за «Динамо», «Локомотив» и ряд других российских и зарубежных клубов.
  • Его сын 24-летний Юрий Гаврилов сейчас играет за кыргызстанский «Нефтчи» (Кочкор-Ата).

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Гаврилов Юрий
Комментарии (27)
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boris63
1787399241
Спортсмены всю жизнь прожившие на халяву, даже не знают как люди в стране живут на двадцать тысяч.
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KayGo
1787399273
На 50 т. можно детям помогать!
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ПалкоВводецъ007
1787401078
В России пенсия в 50 тысяч для большинства за счастье. Только в Москве всякие надбавки не как у всех. И пенсия выше, и зарплата выше, и цены ниже. Как в другой стране живут. А почему КАК? Так и есть. Гыгыгы
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rash1959
1787401119
Если ты не знаешь сколько тебе "Перечисляют на карточку", думаю, что ты даже не представляешь как реально ТРУДНО прожить на пенсию. Со всем уважением, но стыдно плакаться, гр. гаврилов
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Аид666
1787401217
в регионах и того меньше пенсия...
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Интерес
1787401508
Если "точно не знаешь" о своей олимпийской добавке, то вообще живёшь прекрасно, и за "бабу Клаву" не радей.Ибо многие пенсионеры рады бы 50 тысяч получать,а пока живут на меньшее.Мы в последнем круизе с двумя московскими врачами за одним столом харчевались, так они (кандидаты наук)не жалуются на общую пенсию по 50 тысяч.На одну, говорят, живём, а вторую откладываем на ежегодный речной круиз.И вокруг Европы в морском были.
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ТяжелаяАртиллерия
1787404407
Комментарий скрыт модератором
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Desma
1787405945
Ох, как тяжко пенсионеру Гаврилову живётся."Перечисляют на карточку, а сколько – даже не спрашивал." И правда, зачем знать!?🥴
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рылы
1787406915
мля, вот это пенсия. у моей тёщи она вообще тыщ 12. вынуждена каждые 3 месяца писать какую-то бумагу, чтобы подняли до прожиточного минимума. это где-то тыщ 20 с небольшим. а не напишешь вовремя - кинут. на то и расчёт, что человек не сможет дойти, или забудет. таковы реалии, и путин тут, конечно же, не при чём, все голосуем за единую роиссю в сентябре!
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Hector вернулся
1787410449
Лукавит. Пенсию знает сколько, а за бронзу сколько доплачивают не спрашивал.
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