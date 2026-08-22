Ветеран «Спартака» – о пенсии в 50 тысяч: «Сейчас цены такие, что только на нее тяжело прожить»

Бывший нападающий сборной СССР Юрий Гаврилов рассказал о помощи на пенсии, которую ему оказывает «Спартак».

«Смог бы прожить только на пенсию? А как? Живем пока что. Нам «Спартак» помогает: находит возможность достать лекарства, которые мы сами не можем купить, оплатить операции. А если у кого-то этого нет, то тяжело.

Знаю, что у олимпийских чемпионов есть стипендия. У нас тоже есть. Я бронзовый призер Олимпиады-80 – мне немножко платят за это. Перечисляют на карточку, а сколько – даже не спрашивал. Если 60 тысяч за золото, то, может, нам 20 тысяч. Но это мое предположение, точно не знаю.

У меня пенсия примерно 50 тысяч. Где-то дети помогают. Думаю, только на пенсию тяжело было бы прожить. Сейчас цены такие, что очень трудно. Цены растут, а пенсии – нет. Очень трудно на такую пенсию прожить. А так «Спартак» где-то поможет, где-то дети что-то заработали, плюс моя пенсия – вот так вскладчину и живем. Такая жизнь», – сказал 73-летний Гаврилов.