Мостовой – Дзюбе: «Если я «Спартак» возглавлю, то в состав тебя поставлю»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в стихах поздравил с днем рождения форварда Артема Дзюбу, которому исполниилось 38 лет.
«Даже здесь ты отличился,
Что в один день со мной родился.
Если я «Спартак» возглавлю,
То в состав тебя поставлю.
Тема, дорогой, с днем рождения», – сказал Мостовой.
Мостовой тоже празднует день рождения сегодня, 22 августа. Ему исполнилось 58 лет.
Ранее Дзюба пожелал Мостовому возглавить «Спартак» и взять Александра Бубнова в помощники.
- Мостовой в прошлом году получил тренерскую лицензию категории A, которая позволяет работать помощником главного тренера в РПЛ.
- Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы. В 2024 году он проходил стажировку в «Динамо».
- Воспитанник «Спартака» Дзюба сейчас находится в статусе свободного агента.
Источник: телеграм-канал РФС