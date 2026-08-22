Мостовой – Дзюбе: «Если я «Спартак» возглавлю, то в состав тебя поставлю»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в стихах поздравил с днем рождения форварда Артема Дзюбу, которому исполниилось 38 лет.

«Даже здесь ты отличился,

Что в один день со мной родился.

Если я «Спартак» возглавлю,

То в состав тебя поставлю.

Тема, дорогой, с днем рождения», – сказал Мостовой.

Мостовой тоже празднует день рождения сегодня, 22 августа. Ему исполнилось 58 лет.

Ранее Дзюба пожелал Мостовому возглавить «Спартак» и взять Александра Бубнова в помощники.