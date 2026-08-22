Дзюба «от холопа царю» пожелал Мостовому возглавить «Спартак»: «В помощники берите Бубнова»

Нападающий Артем Дзюба поздравил с днем рождения бывшего полузащитника «Спартака» Александра Мостового, которому исполнилось 58 лет.

«Александр, здравствуйте, хочу тоже поздравить вас с этим прекрасным событием.

22 августа – самый прекрасный день, львы, самая лучшая дата, четверочки, два и два, это вообще, мне кажется, самый зачет.

Примите поздравления от холопа царю, всего вам самого прекрасного – возглавить «Спартак», возглавить какой-то клуб, как вы хотите, и в помощники, конечно же, вам нужно брать [Александра] Бубнова. Удачи и с днем рождения», – сказал Дзюба.