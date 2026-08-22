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  • Дзюба «от холопа царю» пожелал Мостовому возглавить «Спартак»: «В помощники берите Бубнова»

Дзюба «от холопа царю» пожелал Мостовому возглавить «Спартак»: «В помощники берите Бубнова»

22 августа, 13:05
8

Нападающий Артем Дзюба поздравил с днем рождения бывшего полузащитника «Спартака» Александра Мостового, которому исполнилось 58 лет.

«Александр, здравствуйте, хочу тоже поздравить вас с этим прекрасным событием.

22 августа – самый прекрасный день, львы, самая лучшая дата, четверочки, два и два, это вообще, мне кажется, самый зачет.

Примите поздравления от холопа царю, всего вам самого прекрасного – возглавить «Спартак», возглавить какой-то клуб, как вы хотите, и в помощники, конечно же, вам нужно брать [Александра] Бубнова. Удачи и с днем рождения», – сказал Дзюба.

  • Воспитанник «Спартака» Дзюба тоже празднует день рождения сегодня, 22 августа. Ему исполнилось 38 лет.
  • Сейчас он находится в статусе свободного агента.
  • Мостовой в прошлом году получил тренерскую лицензию категории A, которая позволяет работать помощником главного тренера в РПЛ.
  • Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы. В 2024 году он проходил стажировку в «Динамо».

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Источник: телеграм-канал РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Бубнов Александр Мостовой Александр
Комментарии (8)
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sochi-2013
1787395053
Как челобитную царю подаёшь? Да ты, я вижу, холоп, не уймёшься!
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evgevg13
1787398454
В помощники бери Бубнова, Радимова, всю шайку комментаторов, "экспертов" срач тв. И команду не забудь переименовать в Спармач ТВ
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ПалкоВводецъ007
1787399370
Над свинарней уже не стебутся, а издеваются. Гыгыгы
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Mirak92
1787399842
И пи....а клубу
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Интерес
1787402247
Артёмка в признанку пошёл, место в человеческой иерархии себе определил! А то всё раньше-"элитка, элитка".
Ответить
Айболид
1787405793
Дай Бог, дай Бог.
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Hector вернулся
1787409874
Тупой рукоблуд! Такое может присниться только в страшном сне.
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