Дзюба «от холопа царю» пожелал Мостовому возглавить «Спартак»: «В помощники берите Бубнова»

Нападающий Артем Дзюба поздравил с днем рождения бывшего полузащитника «Спартака» Александра Мостового, которому исполнилось 58 лет.
«Александр, здравствуйте, хочу тоже поздравить вас с этим прекрасным событием.
22 августа – самый прекрасный день, львы, самая лучшая дата, четверочки, два и два, это вообще, мне кажется, самый зачет.
Примите поздравления от холопа царю, всего вам самого прекрасного – возглавить «Спартак», возглавить какой-то клуб, как вы хотите, и в помощники, конечно же, вам нужно брать [Александра] Бубнова. Удачи и с днем рождения», – сказал Дзюба.
- Воспитанник «Спартака» Дзюба тоже празднует день рождения сегодня, 22 августа. Ему исполнилось 38 лет.
- Сейчас он находится в статусе свободного агента.
- Мостовой в прошлом году получил тренерскую лицензию категории A, которая позволяет работать помощником главного тренера в РПЛ.
- Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы. В 2024 году он проходил стажировку в «Динамо».
Источник: телеграм-канал РФС